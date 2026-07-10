عماد الساعي: الدول بدأت تستثمر «الهيمنة» لتصبح أقوى من القوى العسكرية

قال الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات، إن القوى الناعمة هي القدرة على الجذب ثم الإعجاب ثم الاهتمام ثم التملك والهيمنة، متابعا: بعض الدول بدأت تستثمر قوة الهيمنة لتصبح أقوى من القوى العسكرية.

وأضاف- خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد- أن مصر تمتلك القوى الناعمة وتبدأ من الأزهر الشريف، الذي لديه دارسين يدرسون الدين الوسطي، متابعا: الشعب المصري ودود وجاذب ولديه القدرة على الهيمنة ولكن بشكل مختلف.

واسترسل: مصر تمتلك أدوات واضحة للتأثير عالميا، مثل الأزهر الشريف ومحمد صلاح والدكتور مجدي يعقوب وغيرهم من الأدوات، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير من أدوات القوى الناعمة والقادرة على الجذب.