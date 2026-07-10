قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فشل إصلاحها.. استدعاء جديد يضرب هوندا أوديسي
كيف تحول الكراكيب منزلك إلى مخبأ للأفاعي؟.. نقيب الأطباء البيطريين السابق يُجيب
الأرصاد: طقس حار رطب غدًا والعظمى بالقاهرة 35
عماد الساعي: الدول بدأت تستثمر «الهيمنة» لتصبح أقوى من القوى العسكرية
2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا
كتائب حزب الله في العراق تجدد رفضها تسليم السلاح
محافظ الإسكندرية يتابع جهود السيطرة على حريق في عدد من المحال بالفلكي
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد مع استقبال نحو 1.5 مليون زائر
منح الدبلومات الفنية 2026 | تمويل يصل إلى 35 ألف دولار.. وآخر موعد للتقديم يقترب
مكلارين 788HS الأسرع من فئتها.. 200 نسخة فقط
عقوبات أمريكية جديدة على 8 أفراد و6 شركات لها علاقة مع إيران
نادِ تركي مهتم بالتعاقد مع لاعب الزمالك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الساعي: الدول بدأت تستثمر «الهيمنة» لتصبح أقوى من القوى العسكرية

الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات
الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات
إسراء صبري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات، إن القوى الناعمة هي القدرة على الجذب ثم الإعجاب ثم الاهتمام ثم التملك والهيمنة، متابعا: بعض الدول بدأت تستثمر قوة الهيمنة لتصبح أقوى من القوى العسكرية.

وأضاف- خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد- أن مصر تمتلك القوى الناعمة وتبدأ من الأزهر الشريف، الذي لديه دارسين يدرسون الدين الوسطي، متابعا: الشعب المصري ودود وجاذب ولديه القدرة على الهيمنة ولكن بشكل مختلف.

واسترسل: مصر تمتلك أدوات واضحة للتأثير عالميا، مثل الأزهر الشريف ومحمد صلاح والدكتور مجدي يعقوب وغيرهم من الأدوات، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير من أدوات القوى الناعمة والقادرة على الجذب.

إدارة المخاطر القوى الناعمة القوى العسكرية الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

منظومة إس 400

تركيا تبيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي إس-400 لإحدى دول الخليج

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة 10-7-2026 بعد قرار البنك المركزي

بالصور

لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

عادة يومية شائعة وراء ظهور فطريات أظافر القدم.. ما هي؟

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد