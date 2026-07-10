محمد الخبيري يحذر من انتحال شخصيته: لا ترسلوا أي بيانات أو صور

أطلق المخرج محمد الخبيري تحذيرًا عاجلًا لجمهوره وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، بعد تعرضه لواقعة انتحال شخصية، مؤكدًا أن أحد الأشخاص يستخدم اسمه وصفته المهنية للتواصل مع الآخرين عبر تطبيق "واتساب"، مدعيًا ترشيحهم للمشاركة في أعمال فنية، بهدف الحصول على صورهم الشخصية وبياناتهم.

وكشف الخبيري، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه فوجئ بوجود شخص ينتحل هويته ويتواصل مع عدد من الأصدقاء وزملاء العمل، طالبًا منهم إرسال صور وفيديوهات ومعلومات شخصية بحجة اختيارهم للمشاركة في مشاريع فنية، مؤكدًا أن هذه الرسائل لا تمت له بأي صلة.

وشدد المخرج محمد الخبيري على أنه لم يسبق له التواصل مع أي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة لطلب صور أو بيانات شخصية، سواء من الرجال أو السيدات، مطالبًا الجميع بعدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل أو مشاركة أي معلومات خاصة مع منتحل الشخصية.

كما دعا الخبيري كل من تصله مثل هذه الرسائل إلى تجاهلها تمامًا وعدم إرسال أي صور أو فيديوهات أو بيانات، حفاظًا على خصوصيتهم وتجنبًا للتعرض لأي عمليات احتيال أو استغلال.

وأكد المخرج أنه لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الواقعة، بل بادر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ ما يلزم ضد الشخص المنتحل، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الجهات المعنية على التعامل مع الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها وفقًا للقانون.

واختتم محمد الخبيري رسالته بتوجيه الشكر لكل من تواصل معه لإبلاغه بالأمر، مؤكدًا أن هدفه من نشر التحذير هو حماية أصدقائه وزملائه من الوقوع ضحية لأي محاولات نصب أو استغلال تتم باسمه.