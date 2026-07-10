شوط أول إيجابي بين بلجيكا وإسبانيا في كأس العالم

انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا وبلجيكا، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما، في إطار ربع نهائي كأس العالم.

وجاء هدف إسبانيا عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 29، بينما جاء هدف بلجيكا عن طريق دي كيتيلر في الدقيقة 41

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: تيموثي كاستاديي – ناثان نجويي – براندون ميشيل – ماكسيم دي كويير.

خط الوسط: نيكولاس راسكين – يوري تيليمانس – جيريمي دوكو – كيفين دي بروين – لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: شارل دي كيتيلير.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو – باو كوبارسي – إيمريك لابورت – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: فابيان رويز – رودريجو هيرنانديز "رودري" – ألكس باينا – داني أولمو – لامين يامال.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال.