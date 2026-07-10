محمد رمضان يحيي واحدة من أقوى حفلات الصيف في العلمين الجديدة

يستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 14 أغسطس المقبل بمدينة العلمين الجديدة، ضمن موسم حفلات الصيف، في أمسية ينتظرها جمهوره، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي "نمبر وان".

ويأتي الحفل تحت شعار "ليلة واحدة.. نجم واحد.. وطاقة بلا حدود"، في إطار سلسلة الحفلات الغنائية التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف، حيث يترقب الجمهور ليلة استثنائية مليئة بالأجواء الحماسية والاستعراضات المبهرة.

ومن المنتظر أن يقدم محمد رمضان باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب عروض استعراضية ضخمة تعتمد على أحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات البصرية والسمعية، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في حفلاته، ما يمنح الجمهور تجربة فنية مختلفة.

ويحرص رمضان في كل حفلاته على التفاعل المباشر مع جمهوره، وهو ما يجعل حفلاته من أبرز الفعاليات الغنائية التي تحظى بإقبال واسع، خاصة خلال موسم الصيف، إذ يحرص على تقديم مفاجآت فنية وفقرات استعراضية تضيف أجواءً من الحماس والإثارة طوال الحفل.

وكانت الجهة المنظمة قد أعلنت فتح باب حجز التذاكر عبر المنصات الرسمية، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور منذ الساعات الأولى للإعلان عن موعد الحفل، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد رمضان، وتوقعات بأن يشهد الحفل حضورًا كثيفًا من مختلف المحافظات.

ويواصل محمد رمضان نشاطه الفني والغنائي، من خلال إحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، إلى جانب تحضيراته لعدة أعمال جديدة، في ظل حرصه على الحفاظ على التواصل المستمر مع جمهوره عبر الحفلات المباشرة والإصدارات الغنائية الجديدة.