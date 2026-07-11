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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة إسبانيا وبلجيكا

لامين يامال
لامين يامال
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل لامين يامال تألقه في بطولة كأس العالم 2026 بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب بلجيكا، وذلك عقب الأداء المميز الذي قدمه طوال اللقاء، ليساهم بشكل مباشر في قيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.

إسبانيا تحسم التأهل إلى نصف النهائي

نجح منتخب إسبانيا في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه المثير على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة. وبذلك أصبح المنتخب الإسباني ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي، بعد مباراة شهدت تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين.

تفاصيل أهداف المباراة

بدأ المنتخب الإسباني المباراة بضغط هجومي مكثف، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف أول في الدقيقة الثلاثين عن طريق فابيان رويز، الذي استغل هجمة منظمة ليسكن الكرة داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن منتخب بلجيكا من إدراك التعادل في الدقيقة الحادية والأربعين عبر تشارليز دي كيتيلاري، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية قبل انطلاق الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، تمكن ميكيل ميرينو من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الثامنة والثمانين، بعدما تابع كرة ارتدت من حارس المرمى إثر تسديدة قوية، ليمنح إسبانيا فوزًا ثمينًا وبطاقة العبور إلى الدور المقبل.

لامين يامال يخطف الأنظار

ورغم عدم تسجيله أي هدف، كان لامين يامال أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل تحركاته المستمرة، ومهاراته العالية، وصناعته للعديد من الفرص الخطيرة، إلى جانب مساهمته الكبيرة في الضغط الهجومي وإرباك دفاع المنتخب البلجيكي طوال المباراة، وهو ما استحق عليه جائزة أفضل لاعب.

موعد المواجهة المقبلة

ويضرب منتخب إسبانيا موعدًا قويًا مع منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، بعدما تأهل المنتخب الفرنسي عقب فوزه على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، لتتجه الأنظار إلى قمة أوروبية منتظرة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية

لامين يامال اسبانيا بلجيكا اخبار الرياضة

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