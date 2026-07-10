سهير جودة تشيد بـ هيثم حسن: خطف الأنظار في كأس العالم وأصبح حديث الملايين

واصل هيثم حسن، نجم منتخب مصر، حصد الإشادات؛ عقب تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة خلال مشوار الفراعنة التاريخي، الذي انتهى ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

وأشادت الإعلامية سهير جودة، بما قدمه هيثم حسن، مؤكدة أن اللاعب فرض اسمه على الجماهير في وقت قياسي.

وكتبت، وذلك عبر حسابها على موقع “فيسبوك”،: "هناك لاعبون تحتاج إلى موسم كامل حتى يحفظ الناس أسماءهم... ويوجد لاعبون يحتاجون إلى دقائق، هيثم حسن لم يكن اسمه يتصدر العناوين، لكن بمجرد أن دخل الملعب؛ تغيّر المشهد، وأصبح سؤال الملايين: مين هيثم حسن؟".

وأضافت أن اللاعب نشأ كرويًا في فرنسا وتكوّن داخل مدارس الكرة الأوروبية، قبل أن يختار تمثيل منتخب مصر، مؤكدة أنه لعب بثقة كبيرة وأثبت أنه ينتمي لهذا المستوى.

ورأت سهير جودة أن مشاركة هيثم حسن في كأس العالم لم تكن مجرد ظهورا عابرا، بل كانت بداية تعارفه مع جماهير كرة القدم حول العالم، مشيرة إلى أنه قد يصبح قريبًا على رادار كبار الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأندية الكبرى تسعى دائمًا لضم المواهب قبل اكتمال نجوميتها.

وجاءت هذه الإشادة؛ بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، والتي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا لهم بعد الإنجاز التاريخي، فيما كانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3، ليختتم مشوارًا نال خلاله إشادات واسعة، بينما كان هيثم حسن أحد أبرز الوجوه التي خطفت الأنظار في البطولة.