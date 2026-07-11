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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| إشادة عربية ودولية بأداء مصر في كأس العالم 2026.. تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب .. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري
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نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني
إنجاز جديد يسجل في تاريخ الكرة المصرية بعد تمكن المنتخب الوطني من الصعود لدوري الـ 16 في بطولة كأس العالم، وسط حالة من الفرحة بهذا الإنجاز من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا.


كأس العالم | عمرو أديب : اتسرقنا واتخطفنا وكنا على مرحلة سوبر تاريخية
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاستقبال الشعبي التاريخي لمنتخب مصر في العلمين بعد أداء مشرف في كأس العالم 2026.



درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء
لقنت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو درسا قاسيا على الهواء بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مباراة منتخب مصر والأرجنتين.


كيف تحول الكراكيب منزلك إلى مخبأ للأفاعي؟.. نقيب الأطباء البيطريين السابق يُجيب
كشف الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين السابق، عن الأبعاد العلمية والبيئية لظاهرة ظهور بعض الكائنات الخطرة مثل الثعابين والحشرات في أماكن تجمعات المواطنين؛ لا سيما مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، مقدمًا دليلًا استرشاديًا للتعامل الآمن معها.


إنجاز منتخب مصر في مونديال 2026 تجاوز لغة الأرقام.. تفاصيل
قالت بسنت أكرم موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الآلاف من الجماهير احتشدوا في مدينة العلمين الجديدة لاستقبال المنتخب المصري، مشيرة إلى أن المشجعين اصطفوا في الشوارع والميادين ومطار العلمين الجديدة، ومن مختلف الفئات والأعمار، رجالًا ونساءً وكبارًا وصغارًا، دعمًا للمنتخب المصري، لافتة إلى أن الإجراءات التأمينية فرضت الابتعاد أمتارًا عن مقر إقامة البعثة أثناء التغطية.



وزير الرياضة: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يعزز الأمل في تحقيق إنجازات جديدة
قال جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إنّ المنتخب المصري كان أحد المنتخبين العربيين المشاركين في البطولة إلى جانب المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا، وأن خروجه جاء بصورة مختلفة، إذ ظل متقدمًا حتى الدقيقة 79 بنتيجة هدفين دون رد، وكان يستحق تسجيل أهداف أخرى.


مصطفى بكري: وزيرة الثقافة استقالت احتراما لحكم قضائي ورفع الحرج عن الحكومة
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحديث حول الدكتور جيهان زكي مازال مثير للجدل، حيث قدمت استقالتها لرئيس مجلس الوزراء وقالت بشجاعة إنها تقدمت باستقالتها احتراما للحكم القضائي الصادر ولكي أزيل الحرج عن مجلس الوزراء.


حسام موافي يكشف العامل المسؤول عن انتظام ضربات القلب.. فيديو
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة اضطراب مستويات البوتاسيوم في الجسم، مؤكدًا أن ارتفاعه أو انخفاضه قد يؤدي إلى خلل في ضربات القلب، وهو ما يستدعي تشخيصًا طبيًا دقيقًا وعدم اللجوء إلى العلاج الذاتي.



إشادة عربية ودولية بأداء مصر في كأس العالم 2026 .. فيديو
حظي المنتخب المصري بإشادة عربية ودولية واسعة، رغم خروجه من منافسات مونديال 2026 عقب مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، بعد أداء وصف بالاستثنائي أمام بطل العالم، وعلى الرغم من وداع البطولة، نجح المنتخب في كسب احترام الجماهير، بعدما قدم أكثر من 90 دقيقة من الندية والقتال، في مباراة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، حيث رأى كثيرون أن الفراعنة كانوا ندًا حقيقيًا للمنتخب الأرجنتيني حسبما جاء في تقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز».


غارات جوية وقصف مدفعي .. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير التي طالت عددًا من البلدات الواقعة جنوب وشمال نهر الليطاني.

التوك شو الرئيس السيسي كأس العالم الثعابين المنتخب المصري

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