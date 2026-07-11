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إسبانيا وفرنسا يضربان موعدًا في نصف نهائي كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا وفرنسا يضربان موعدًا في نصف نهائي كأس العالم

فرنسا واسبانيا
فرنسا واسبانيا
رباب الهواري
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اكتملت ملامح أولى مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما نجح منتخبا إسبانيا وفرنسا في حجز مقعديهما بين الأربعة الكبار، ليترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

واصل المنتخب الفرنسي عروضه القوية في البطولة، بعدما تمكن من تجاوز عقبة المنتخب المغربي بنتيجة هدفين دون مقابل في لقاء ربع النهائي. وقدم المنتخب الفرنسي أداءً متوازنًا على المستويين الدفاعي والهجومي، ليستحق التأهل إلى المربع الذهبي، ويؤكد عزمه على مواصلة المشوار نحو المباراة النهائية والمنافسة بقوة على التتويج باللقب العالمي.

وفي مواجهة أخرى اتسمت بالإثارة والندية، نجح المنتخب الإسباني في تحقيق فوز صعب على نظيره البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف. وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، قبل أن تحسم إسبانيا اللقاء لصالحها، لتواصل مسيرتها المميزة في البطولة وتحجز مكانها في الدور نصف النهائي.

وبعد اكتمال نتائج أولى مباريات ربع النهائي، تأكد إقامة مواجهة قوية تجمع بين المنتخبين الإسباني والفرنسي في الدور نصف النهائي، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وينتظر أن تشهد المباراة صراعًا كبيرًا بين المنتخبين في ظل امتلاك كل منهما مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

أما المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، فمن المقرر أن تجمع بين الفائز من مواجهة إنجلترا والنرويج، والمتأهل من لقاء الأرجنتين وسويسرا، وذلك يوم الأربعاء المقبل. وتترقب الجماهير معرفة هوية المنتخبين اللذين سيكملان عقد المربع الذهبي، قبل انطلاق مرحلة الحسم التي ستحدد طرفي المباراة النهائية في النسخة الحالية من كأس العالم، وسط منافسة قوية ورغبة كبيرة من جميع المنتخبات المتبقية في مواصلة المشوار نحو تحقيق الحلم الأكبر والتتويج باللقب العالمي


 

فرنسا اسبانيا كأس العالم اخبار الرياضة

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