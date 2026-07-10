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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينيسيوس يعتذر لجماهير البرازيل بعد وداع كأس العالم: سأقاتل من أجل العودة إلى القمة

فينيسيوس
فينيسيوس
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، رسالة مؤثرة إلى جماهير "السيليساو" عقب الخروج من منافسات كأس العالم 2026، معربًا عن حزنه الشديد بعد وداع البطولة من دور الـ16.

ونشر فينيسيوس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، رسالة قال فيها: "بعد مرور عدة أيام، ما زلت أفكر فيما أكتبه بعد خيبة أمل كأس العالم. رأيت الكثير من الناس من جميع الأعمار يدعمونني ويحتضنون حلمنا، لذا سيكون من الظلم أن أبقى صامتًا."

وأضاف: "ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أعظم فخر في حياتي، والخروج من دور الـ16 شعور يصعب وصفه. أعلم كم استعددت، وكم ركزت، وكم تمنيت هذا لكم ولعائلتي."

وتابع نجم البرازيل: "شعور الإحباط طاغٍ. كان لدينا فريق قوي بما يكفي لتحقيق المزيد، لكننا لم نستطع. أعتذر، وسأقاتل من أجل حلمنا بالعودة إلى قمة العالم."

وجاءت رسالة فينيسيوس بعد خروج منتخب البرازيل من بطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16، ليودع "السيليساو" البطولة مبكرًا، رغم دخوله المنافسات ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

فينيسيوس جونيور البرازيل كأس العالم

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