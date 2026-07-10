درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء

لقنت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو درسا قاسيا على الهواء بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مباراة منتخب مصر والأرجنتين.

وقالت ياسمين عز، إن :"أقول لبونو حارس مرمى المغرب معجبكش أدائكم في ماتش فرنسا.. وحاجات كتيرة ومعرفتش تصد الأهداف اللي جات فيك".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن :"الابن الضال العاق بونو لما تتكلم كرة اتكلم بأدب.. واحنا عرب ولا انتوا نسيتوا أننا عرب.. وعيب كده واللي انت بتقوله ده عيب".



