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كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك خلافات داخل مجلس الزمالك خلال مناقشة تأسيس شركة كرة القدم، حيث يحاول المستثمرين الحصول على 60 إلى 65 %، بينما يرى الأعضاء إلى أن نسبة الزمالك لابد أن تكون 51%.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: مجلس الزمالك قال أن الاجتماع شهد تصويت وتمت الموافقة بالأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة، حيث يرى البعض ضرورة ان يكون للنادي نسبة 51%.

وأضاف: مجلس إدارة الزمالك سيخاطب الجهة الإدارية للحصول على الموافقة بحصول المستثمرين على النسبة الأكبر من أجل ضمان نجاحهم في قيادة النادي، وبالتالي سيتم مراسلة جوهر نبيل وزير الرياضة للحصول على موافقته.

وزاد: انسحب أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بعدما شاهد تسريب التفاصيل والمناقشات عبر السوشيال ميديا، كما اعترض على نسبة المستثمرين وحصولهم على النسبة الأكبر من نادي الزمالك.

وتابع: انسحاب أحمد سليمان قد يكون أغضب باقي اعضاء المجلس، لكن هناك أمور كثيرة وراء ذلك منها عدم وجوده في ملف الكرة، ثم تهميش دوره، وأمور عديدة اغضبته مؤخرا.

وأكمل: بعض أعضاء الجمعية العمومية يريدون عمل حشد للتصويت على هذا الملف تحديدًا لأنه يخص مستقبل النادي، مع ضرورة إقامة الجمعية يومي الخميس والجمعة، وعدم إقامتها في وسط الأسبوع كما حدث مسبقًا.

الزمالك مجلس الزمالك إدارة الزمالك السوشيال ميديا أحمد سليمان

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