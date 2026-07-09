رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على طلب زيادة عدد الأندية في بطولات كاف

علق الإعلامي خالد الغندور على البيان الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن طلب هاني أبو ريدة زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب الغندور: "هاني أبو ريدة يطلب زيادة عدد الأندية من دول معينة في دوري أبطال أفريقيا عشان خاطر الأهلي يشترك".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي، أن هاني أبو ريدة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقال البيان: "في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، تقدم هاني أبو ريدة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية".

وأضاف: "ووفقًا لذلك، يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".