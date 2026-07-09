نتنياهو: أشجع الأرجنتين لأن رئيسها صديق عظيم لإسرائيل

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يدعم المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم هذه مؤكدًا أن هذا التفضيل نابع من علاقته بالرئيس خافيير ميلي، الذي وصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أسباب اهتمامه بالمنتخب الأرجنتيني، مسلطًا الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة ميلي.

وفي هذا السياق، أكد أن متابعته للمباريات لا تقتصر على وجود ليونيل ميسي فقط، ولكن قبل ذلك لديهم رئيس نجم لامع، حقًا، وقد أنجز أمورًا مذهلة في اقتصادهم من خلال تبني اقتصاد السوق الحر.

وتابع: "لكن ميلي صديقٌ عظيم لإسرائيل، وقد شكّل فريقًا ممتازًا"، مؤكدًا بذلك العلاقات السياسية التي تربطه بالرئيس الأرجنتيني ورأيه الإيجابي في الفريق الحكومي.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي شهدتها موجهة منتخبي مصر والأرجنتين في دور الٍستة عشر من كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخرج المنتخب المصري من البطولة بعد تعرضه لظلم تحكيمي واضح تحدث عنه خبراء الكرة والتحكيم في أنحاء العالم ساهم في خسارة الفراعنة للمباراة بثلاثة أهداف لهدفين.

وقبل المباراة بأربع وعشرين ساعة صرح المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن، بأن من لا يتعاطف مع الشعب الفلسطيني فهو لا يستحق أن يكون إنسانا ردا على سؤال بشأن عزمه رفع العلم الفلسطيني مثلما فعل بعد نهاية مواجهة مصر مع استراليا في دور الـ32.