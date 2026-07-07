إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تأهل الأرجنتين الى الدور 8 بمونديال 2026

حظي تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 باهتمام في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تابعت المواجهة المثيرة أمام المنتخب المصري، وأفردت مساحات لتغطية عودة "التانغو" في النتيجة وحسمه بطاقة العبور بعد مباراة انتهت بنتيجة 3-2.

وتصدرت المباراة منصات ومواقع إخبارية إسرائيلية، التي وصفت اللقاء بأنه من أكثر مباريات دور الـ16 إثارة، مشيرة إلى أن المنتخب الأرجنتيني نجح في تجاوز منافس عنيد بعد مواجهة شهدت تقلبات في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا في الدور ربع النهائي.

وركزت التغطية الإسرائيلية على الأداء الهجومي للمنتخب الأرجنتيني، معتبرة أن الفوز يعزز فرصه في المنافسة على اللقب، كما تناولت الصحف والمواقع الرياضية أبرز اللقطات الفنية للمباراة وردود فعل الجماهير الأرجنتينية التي احتشدت في شوارع بوينس آيرس عقب صافرة النهاية احتفالًا بالتأهل.

وفي سياق متصل، أعادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نشر تقرير خاص عن الهوية التاريخية للمنتخب الأرجنتيني، مستعرضة قصة تصميم شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على يد المصمم الأرجنتيني اليهودي نوربرتو "توتو" رود عام 1976، في خطوة ربطتها بالاهتمام المتجدد بالمنتخب مع استمرار مشواره في كأس العالم.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا من حسابات إسرائيلية لمشجعين وإعلاميين ورياضيين، أشادوا بالمستوى الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني وبقدرته على قلب مجريات المباراة، في وقت تركزت فيه التغطية على الجوانب الفنية للمواجهة أكثر من أي أبعاد سياسية أو خارج إطار المنافسة الرياضية.