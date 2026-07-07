صحف العالم تنصف مصر أمام التحكيم: قرارت مثيرة للجدل تنقذ الأرجنتين.. والفار تجاوز صلاحياته

تصدرت القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة مصر والأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، اهتمامات عدد كبير من الصحف والشبكات العالمية، بعد المواجهة التي انتهت بخروج المنتخب المصري من البطولة عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في قلب تأخره أمام الفراعنة وتحقيق الفوز، لكن المباراة شهدت لقطات تحكيمية أثارت حالة واسعة من الجدل، أبرزها إلغاء هدف زيكو بعد تدخل تقنية الفيديو، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء محتملة لمحمد صلاح، والتي أعقبها هجوم مرتد سجلت منه الأرجنتين هدف الفوز والتأهل.



فوكس سبورتس: الفار تجاوز صلاحياته في لقطة هدف مصر

علقت شبكة "فوكس سبورتس" على قرار إلغاء هدف مصر، مشيرة إلى وجود جدل حول مدى أحقية تقنية الفيديو في التدخل لمراجعة اللعبة.

وقال المحلل روب جرين خلال البث: "ليس من اختصاص تقنية الفار مراجعة هذه اللقطة، فاللعبة كانت بعيدة للغاية، وهذا ليس الهدف من استخدام التقنية".

وأضاف أن الحكم شاهد الواقعة وقرر عدم احتساب الخطأ، مشيرًا إلى أن مصر حُرمت من التقدم بهدف ثانٍ بعد هجمة مرتدة رائعة.

في المقابل، رأى خبير التحكيم جو ماتشنيك أن القرار يمكن تبريره، موضحًا أن وجود خطأ في بداية الهجمة التي انتهت بهدف قد يؤدي إلى إلغاء الهدف ومنح ركلة حرة.

جارديان: الفار أنقذ الأرجنتين وألغى هدفًا رائعًا لمصر

صحيفة "جارديان" الإنجليزية أشارت إلى أن تقنية الفيديو ساعدت مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعدما ألغت هدفًا رائعًا سجله زيكو في بداية الشوط الثاني.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف جاء بعد انطلاقة مميزة من هيثم حسن وتمريره متقنة من محمد صلاح، قبل أن تظهر الإعادة وجود شد لقميص ليساندرو مارتينيز من جانب مروان عطية قبل بداية الهجمة.

موندو ديبورتيفو: قرار قابل للتأويل

من جانبها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام الأرجنتين، بعدما تقدم بهدف ياسر إبراهيم، كما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء أمام ليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة أن فرحة الفراعنة بهدف زيكو لم تستمر طويلًا، بعدما قرر الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلغاء الهدف عقب مراجعة الفار بسبب خطأ ارتُكب في بداية الهجمة.

واعتبرت الصحيفة أن القرار أثار الجدل بسبب بُعد مكان الخطأ عن منطقة الجزاء، ومدى قوة الاحتكاك الذي أدى إلى احتسابه.

الشبكة الأرجنتينية TyC: الفار ينقذ الأرجنتين

رأت شبكة "TyC" الأرجنتينية أن تقنية الفيديو أنقذت منتخب بلادها في واحدة من أكثر مباريات دور الـ16 إثارة للجدل، بعدما ألغت هدف زيكو بداعي وجود خطأ على ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة.

وأشارت الشبكة إلى أن القرار كان من أبرز اللقطات الجدلية في المباراة، خاصة أن الخطأ جاء من احتكاك بسيط قبل تسجيل الهدف.

ESPN: دراما الفار صنعت عودة الأرجنتين

شبكة "ESPN" تناولت المباراة تحت عنوان يشير إلى استغلال الأرجنتين لجدل تقنية الفيديو من أجل تحقيق العودة أمام مصر.

وأكدت أن إلغاء هدف زيكو جاء بسبب خطأ حدث قبل نحو 20 ثانية من دخول الكرة الشباك، مشيرة إلى أن تدخل الفار في هذه اللقطة أثار غضب لاعبي المنتخب المصري.

كما أشارت الشبكة إلى زيادة غضب الفراعنة بسبب عدم تدخل التقنية في لقطة المطالبة بركلة جزاء لمحمد صلاح قبل تسجيل الأرجنتين هدف الفوز.

إل بايس: لقطتان أشعلتا الجدل

صحيفة "إل بايس" الإسبانية رصدت اللقطات التحكيمية المثيرة في المباراة، خاصة إلغاء هدف مصر وعدم احتساب ركلة جزاء محتملة لمحمد صلاح.

وأوضحت أن استمرار اللعب في لقطة صلاح أدى إلى هجمة مرتدة انتهت بهدف الأرجنتين الثالث، الذي منحها بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وبينما اتفقت معظم وسائل الإعلام على أن المباراة شهدت قرارات تحكيمية قابلة للنقاش، انقسمت الآراء بين من يرى أن الفار طبق القانون، ومن اعتبر أن التدخل أثّر بشكل كبير على نتيجة المواجهة.