إبراهيم عبدالجواد: حسام حسن أنهى شماعة "القماشة".. والمنتخب أعاد مصر إلى خريطة الكرة العالمية

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن المدير الفني حسام حسن أثبت أن أزمة منتخب مصر لم تكن في "القماشة" أو جودة اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه المنتخب أمام الأرجنتين كشف زيف الكثير من المبررات التي كانت تُطرح في السابق.

منتخب مصر

ووجّه عبدالجواد التحية لجميع لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أنهم شرفوا الجماهير المصرية، ورفعوا رأسها، ووضعوا مصر مجددًا على خريطة الكرة العالمية بعد الأداء البطولي الذي قدموه في البطولة.

كما خصّ الحارس مصطفى شوبير بإشادة كبيرة، معتبرًا أنه من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم، بعدما قدم مباراة وصفها بـ"الأسطورية" أمام منتخب الأرجنتين.