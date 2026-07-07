كاراجر يهاجم قرار إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين: لو كان ضد فريق آخر لاحتُسب

أثار قرار إلغاء هدف منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 جدلًا واسعًا، بعدما انتقد أسطورة الكرة الإنجليزية جيمي كاراجر تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في اللقطة المثيرة للجدل.

وقال كاراجر، في تصريحات عقب المباراة: "أؤكد لكم أنه لو كان الهدف ضد فريق آخر، لكان قد احتُسب."

وأضاف: "لو كانت هذه اللقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي، لتم احتساب الهدف حتى بعد مراجعة تقنية الفيديو، فهناك الكثير من التناقضات في هذه البطولة مؤخرًا."

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعدما ألغى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير هدفًا سجله مصطفى زيكو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة، عقب تدخل من غرفة تقنية الفيديو، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة من لاعبي منتخب مصر وعدد من المحللين، قبل أن تقلب الأرجنتين تأخرها إلى فوز بنتيجة 3-2 وتتأهل إلى الدور ربع النهائي.