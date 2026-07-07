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بعد فوز الأرجنتين.. إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على المصمم اليهودي لشعار "التانجو"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد فوز الأرجنتين.. إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على المصمم اليهودي لشعار "التانجو"

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القسم الخارجي

استغل الإعلام الإسرائيلي فوز منتخب الأرجنتين على منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 لإعادة تسليط الضوء على قصة شعار المنتخب الأرجنتيني، كاشفًا عن أن مصممه هو رجل الأعمال والمصمم الجرافيكي اليهودي الأرجنتيني نوربرتو "توتو" رود، الذي ابتكر الشعار عام 1976.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشعار، الذي يتوسط قمصان المنتخب الأرجنتيني ويرتديه نجوم الفريق وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، يحمل جذورًا مرتبطة بالأندية الرياضية اليهودية في الأرجنتين، حيث نشأ رود داخل نادي "هاكواح" اليهودي، الذي لعب دورًا في تشكيل شغفه بكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن رود اقترح تصميم الشعار بعدما لاحظ أن المنتخبات الأوروبية تمتلك هويات بصرية مميزة، بينما كان المنتخب الأرجنتيني يعتمد فقط على القميص المخطط بالأزرق والأبيض، ما كان يصعّب تمييزه في عصر البث التلفزيوني بالأبيض والأسود.

وأعد رود نحو عشرين تصميمًا، قبل أن يعتمد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أحدها رسميًا عام 1976. وظهر الشعار للمرة الأولى في مباراة ودية أمام الاتحاد السوفييتي في 28 نوفمبر من العام نفسه، ليصبح لاحقًا أحد أشهر الشعارات الرياضية في العالم، خصوصًا مع النجاحات التي حققها المنتخب الأرجنتيني وتتويجه بكأس العالم ثلاث مرات.

ونقلت الصحيفة عن أوليفر رود، نجل المصمم، قوله إن رؤية شعار المنتخب الأرجنتيني حتى اليوم تمثل مصدر فخر كبير بالنسبة له، باعتباره ابنًا للمصمم وعضوًا في الجالية اليهودية ومواطنًا أرجنتينيًا، مؤكدًا أن الشعار لا يزال يثير إعجابه كلما شاهده على قمصان المنتخب.

وجاء نشر القصة بالتزامن مع الاهتمام الإعلامي الواسع بفوز الأرجنتين على مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث استعاد الإعلام الإسرائيلي تاريخ الشعار الذي بات أحد أبرز الرموز الكروية العالمية، وارتبط في أذهان الجماهير بإنجازات المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي.

ويقتصر ما ورد في التقرير على إبراز الخلفية التاريخية لمصمم الشعار، ولا يتضمن أي دور إسرائيلي في تصميمه، إذ إن نوربرتو رود مواطن أرجنتيني من أصول يهودية، بينما يعود اعتماد الشعار إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ عام 1976، قبل أن يتحول إلى أحد أكثر الشعارات الرياضية انتشارًا على مستوى العالم.
 

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