أذكى تصرّف .. فرج عامر يُشيد بموقف حسام حسن ضد حكم لقاء الأرجنتين

علّق المهندس فرج عامر، على رد فعل حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري اعتراضًا على حكم مباراة الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “أذكي تصرّف فعله حسام حسن في حياته هو رفع شعار «لا للعنصرية» في مباراة مصر والأرجنتين في مواجهة حكم المباراة الظالم”.

وقلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر وحوّل تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم على أثرها ويُسدّد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسدّدها مصطفى زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجّل الأرجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدّد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليُمرّرها إلى ميسي الذي سدّد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز على أثرها ويُسدّدها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفى شوبير.