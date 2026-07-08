أظهرنا شخصية الأبطال.. «ميسي»: الفوز على مصر كان من أصعب مبارياتنا في كأس العالم

أعرب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته الكبيرة بالفوز الدرامي على منتخب مصر والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ونجح منتخب الأرجنتين في قلب تأخره بهدفين دون رد أمام الفراعنة إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، بعدما سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لينهي مشوار المنتخب المصري في البطولة من دور الـ16.

وأكد ميسي، عقب المباراة، أن المواجهة كانت صعبة للغاية، خاصة بعد تقدم منتخب مصر بهدفين، مشيرًا إلى أن العودة في النتيجة أمام منافس قوي وفي بطولة بحجم كأس العالم تعكس شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع الضغوط.

وقال قائد "التانجو" إن المعاناة جزء طبيعي من مباريات كأس العالم، موضحًا أن جميع المنتخبات تقاتل، ولا توجد مواجهات سهلة، مؤكدًا أن الروح القتالية للاعبي الأرجنتين كانت العامل الأبرز في تحقيق الفوز.

وتحدث ميسي عن هدف كريستيان روميرو، مشيرًا إلى أن الهدف الذي قلص الفارق منح المنتخب الأرجنتيني دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الضغط حتى خطف بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة.

واختتم ميسي تصريحاته بالتأكيد على فخره بما قدمه منتخب الأرجنتين، موجهًا الشكر للجماهير الأرجنتينية على دعمها المستمر، ومؤكدًا تطلع الفريق لمواصلة المشوار في الأدوار المقبلة.