قطار الانضباط يجتاح شوارع بورسعيد وبورفؤاد.. حملة «الرصيف حق للمواطن» تضرب الإشغالات في الأحياء|صور

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد انتفاضة تنفيذية كبرى أسفرت عن تحقيق نتائج ومصادرات واسعة

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالتعامل الفوري والحاسم مع شكاوى المواطنين، وتكثيف الحملات الميدانية لرفع كافة صور الإشغالات والتعديات ومخالفات الباعة الجائلين، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين

مدينة بورفؤاد.. حملة مكبرة تحت شعار "الرصيف ملك للجميع" بمساكن الفيروز

ترأست سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، حملة ميدانية مكبرة لمتابعة التزام المحال التجارية بالخطوط التنظيمية المسموح بها، بمرافقة نائبي رئيس المدينة الدكتور محمد جودة، و مي الدويك:

استعادة الأرصفة للمشاة:

استهدفت الحملة مساكن حي الفيروز، حيث شددت رئيسة المدينة على الإزالة الفورية لكافة التعديات التي تعيق حركة المواطنين، وتحرير المحاضر اللازمة للمحال المتجاوزة.



استمرارية التواجد الميداني:

وجهت الأجهزة التنفيذية بالتواجد المستمر لضمان عدم عودة الباعة الجائلين، مؤكدة أن الشوارع الجانبية لن تتحول إلى مخازن عشوائية.

حي العرب.. ضبط ومصادرة ١٣٠ كجم لحوم ومفروم دجاج فاسد بمحيط سوق العصر

قادت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، حملة تموينية وصحية موسعة استهدفت محال بيع اللحوم والدواجن بمحيط سوق العصر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، إدارة التجارة الداخلية، ومكتب أغذية المدينة، وبدعم من شرطة المرافق:

حجم المضبوطات الفاسدة:

أسفرت الحملة عن ضبط 90 كيلو جرامًا من مفروم الدجاج (داخل ١٨ كيسًا) بدون فواتير أو مستندات، بالإضافة إلى ٤٠ كيلو جرامًا من اللحوم مجهولة المصدر وغير المدون عليها أي أختام رسمية، فضلاً عن رصد لحوم متغيرة الخواص الطبيعية.

التحفظ والتحقيق:

تم التحفظ على كافة المضبوطات ومصادرتها وسحب العينات لتحليلها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. شارك في الحملة الدكتور أمجد يسري مدير إدارة المجازر، هايدي جهاد مديرة التجارة الداخلية، محمد عبد الرحيم مدير مكتب الأغذية، و محمد حمدي مفتش الأغذية، ولفيف من طبيبات ومفتشات الطب البيطري.

حملة إشغالات الكورنيش:

وفي سياق منفصل، قادت رئيسة الحي حملة مسائية موسعة استهدفت كورنيش بورسعيد ومنطقة المنتزه لإزالة التعديات وتحقيق السيولة المرورية لرواد الشاطئ.

حي الضواحي.. "الوالي" يقود حملة القبضة الحديدية لاقتلاع إشغالات شارع شكري

واصل فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، تواجدة الميداني المكثف؛ حيث قاد حملة مكبرة مجمعة لإزالة الأسواق العشوائية والتعديات بشارع عبد الرحمن شكري، بالتنسيق مع شرطة المرافق وبحضور نائبه:

حصاد المصادرات والمخالفات: أسفرت الحملة عن إزالة كاملة لفروشات الخضروات والفاكهة، فروشات الأسماك والبحريات، عربات اليد، البنوك الخشبية، الشماسي والتند، والأكشاك والأقفاص الخشبية المتعدية على حرم الطريق.

غرامات بيئية مشددة:

شدد رئيس الحي على تطبيق القانون بكل حزم وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد المخالفين، مؤكداً أن قطاع رفع الإشغالات بالضواحي لن يتوقف ولن يستثني أحداً حتى اقتلاع التعديات من جذورها.

حي المناخ.. الحملة الميدانية "الخامسة" لتطهير شارعي العبور والأمين

في إطار تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ قادت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، خامس حملاتها الميدانية الموسعة لليوم، والتي استهدفت إعادة الانضباط بشارعي العبور والأمين:

إزالة الفروشات العشوائية:

نجحت الحملة بمشاركة فريق العمل الميداني بإدارة الإشغالات في إزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة والباعة الجائلين المعيقين لحركة السير.

إنذار المحال التجارية:

تم التنبيه الحاسم على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم لضمان الهوية البصرية والوجه الحضاري لقلب بورسعيد.

حي الزهور.. ضربة تلو الأخرى لإشغالات منطقة المروى السكنية

تنفيذًا لخطة الحي في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين؛ تابع أحمد زغلف رئيس حي الزهور، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات والمظاهر العشوائية بقطاعات الحي:

تطهير منطقة المروى:

استهدفت الحملة منطقة المروى السكنية، وأسفرت عن إزالة ومصادرة عدد من الإشغالات والتعديات التي كانت تتسبب في إزعاج الأهالي وتعوق الطرق العامة.

تطبيق حاسم للقانون: ناشد رئيس الحي أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بالالتزام التام برصيف خاوٍ من المعوقات، مشدداً على مواصلة الضرب بيد من حديد ضد كل من يتعدى على حرمة الطريق العام.

حي الشرق.. ملاحقة المخالفين بشارع البازار ومصادرة أدوات إشغال الطريق

بقيادة ميدانية حازمة، ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع البازار الحيوي، بمشاركة نائبي رئيس الحي، وسكرتير الحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد شادي محروس:



تنظيف حرم الطريق:

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة جميع التعديات التي تشوه المظهر العام، بما في ذلك عربات اليد المخالفة والأقفاص البلاستيكية المستحوذة على الشارع.

تطبيق حازم للجميع:

شدد رئيس الحي على أن حملات إعادة الانضباط مستمرة بشكل يومي وبمنتهى الحزم، وتُطبق على الجميع دون استثناء لضمان شوارع آمنة ومنظمة تليق بأهالي بورسعيد وزائريها.

وحدة الرصد البيئي.. احتواء أزمة كسر ماسورة مياه أمام مستشفى آل سليمان وحملات مكثفة بالمناطق الأكثر احتياجاً

تحت إشراف لمياء الجيار رئيسة وحدة الرصد البيئي بالمحافظة؛ واصلت الوحدة جولاتها الميدانية الموسعة لسرعة التعامل مع الأزمات الطارئة وتطوير الخدمات البيئية، وأسفرت الجهود عن الآتي:

إدارة أزمة طوارئ المياه بالمناخ:

رصدت الوحدة أثناء المرور الميداني حدوث كسر في ماسورة مياه رئيسية أمام مستشفى آل سليمان، وعلى الفور جرى الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية والدفع بفرق طوارئ شركة المياه للموقع، كما تم التنسيق الفوري وإبلاغ رئاسة حي المناخ ومستشفى آل سليمان ومجمع الشفاء، مع إحاطتهم بقطع المياه غداً لإتاحة المجال أمام الفنيين والمختصين لإنهاء أعمال الإصلاح الشاملة بالمنطقة.

حملات نظافة بالمناطق الأكثر احتياجاً: شملت الجولة تفقد القطاعات السكنية الأكثر احتياجاً لأعمال النظافة العامة وبصفة يومية؛ حيث أشرفت الوحدة مباشرة، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر"، على رفع كفاءة النظافة والكنس بمناطق: عمر بن عبد العزيز (العادي والمميز)، بلال بن رباح، القابوطي، الإسراء، وزمزم، لإعادة المظهر البيئي والحضاري اللائق بتلك المناطق.