إبراهيموفيتش ينتقد «فيفا» بعد مباراة مصر والأرجنتين: لا أفهم سبب الأفضلية الدائمة للتانجو

دخل النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش على خط الجدل المثار حول مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، منتقدًا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ما وصفه بمنح المنتخب الأرجنتيني معاملة تفضيلية.

وجاءت تصريحات زلاتان عقب المباراة التي شهدت إلغاء هدف لمنتخب مصر بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وهي اللقطة التي أثارت موجة واسعة من الجدل بين الجماهير وعدد من الشخصيات الرياضية حول العالم.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات متداولة: "لا أفهم كيف تحظى الأرجنتين دائمًا بالأفضلية من قبل فيفا. لقد تم إلغاء هدف قانوني لمنتخب مصر، كما حصل المنتخب الأرجنتيني على ثماني ركلات جزاء خلال آخر 12 مباراة له في كأس العالم، ولا أفهم لماذا تسمح بقية المنتخبات بحدوث ذلك."

وأضاف النجم السويدي السابق أن بعض القرارات التحكيمية تثير علامات استفهام كبيرة، مشيرًا إلى أن العدالة يجب أن تكون المعيار الأساسي في جميع مباريات البطولة.

وتأتي تصريحات زلاتان ضمن سلسلة من الانتقادات التي طالت القرارات التحكيمية في مواجهة مصر والأرجنتين، بعدما شهدت المباراة جدلًا واسعًا عقب إلغاء هدف للمنتخب المصري، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2 وتأهلها إلى الدور ربع النهائي.

ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي تعليق رسمي بشأن الانتقادات المتداولة، بينما لا تزال القرارات التحكيمية للمباراة محل نقاش واسع بين الجماهير ووسائل الإعلام.