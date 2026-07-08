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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفقة F-35 لتركيا.. وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
ناصر السيد

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يعتزم الوصول إلى إسرائيل اليوم في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه. 


ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يلتقي هيجسيث برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث يهدف جزء من الزيارة إلى طمأنة الإسرائيليين بشأن احتمال بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35 إلى تركيا. 
ويتواجد هيجسيث حاليًا في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأول أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن تركيا "لا تستحق" طائرات إف-35 أو محركات نفاثة لطائراتها المقاتلة. 
وأضاف نتنياهو: "تركيا بلد رائع، لكن يقودها رجل يدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل، وهو (أردوغان) يحتل نصف قبرص، العضو في حلف الناتو، وقد بدأ باليونان ودول أخرى في الحلف، كما أنه يتحدث علنًا عن احتلال القدس". 

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