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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

زف الإعلامي مهيب عبد الهادي بشري سارة لجماهير الزمالك وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: الزمالك يتسلم الأرض الجديدة في حدائق أكتوبر بعد وصول خطاب التخصيص إلى النادي مبروك.

و علي الجانب الاخر يعمل مسئولو نادي الزمالك على إنهاء ملف المستحقات المالية الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في ظل حرص الإدارة على توفير الأجواء المناسبة قبل بدء الاستعدادات الرسمية.

المستحقات تؤجل انطلاق فترة الإعداد

كان مسئولو الزمالك قد حددوا الأسبوع الأول من يوليو موعدا مبدئيا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، إلا أن عدم الانتهاء من تجهيز دفعة من مستحقات اللاعبين أدى إلى تأجيل انطلاق التدريبات، لحين تسوية هذا الملف.

وتسعى إدارة النادي إلى غلق ملف المستحقات قبل عودة اللاعبين للتدريبات بما يضمن بداية مستقرة للاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

صرف دفعة مالية خلال الساعات المقبلة

ومن المنتظر أن يوفر مجلس إدارة الزمالك دفعة من المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة، على أن يتم صرفها للاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد، في خطوة تستهدف إنهاء الأزمة المالية وتحفيز اللاعبين قبل بداية الموسم.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الإدارة للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق وتوفير المناخ المناسب للجهاز الفني واللاعبين.

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