كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

كلمة الكاتب أمانة ومسؤولية وأثر عميق يمتد إلى الأجيال من بعده....

قبل أعوام، بدأت كتابة أول مقال لي عام 2023 في موقع صدى البلد، ولم يكن في ذهني عدد المقالات، بقدر ما كان يشغلني أن تصل الفكرة بصدق، وأن يكون للكلمة أثر ومعنى.... واليوم، وأنا أكتب المقال رقم 100، أدرك أن الأرقام ليست هي الإنجاز الحقيقي، بل الاستمرار، والالتزام، واحترام عقل القارئ، والإيمان بأن الكلمة الصادقة قد تبني وعيًا، وتزرع أملًا، وتوثق لحظة من تاريخ وطن.

الإنجازات والنجاحات المعنوية لا تقل أهمية عن الإنجازات والنجاحات المادية.... والكتابة، وما تمنحه للكاتب من نجاح أدبي ومعنوي، تجعله متميزًا عن غيره بأفكاره وآرائه وقوة تعبيره.... بل تمتد إلى حياته اليومية أيضًا، وتعطيه القدرة على التعبير عن نفسه ومشكلاته، بل وإيجاد حلول لها أيضًا.

هذه ليست نهاية محطة، بل بداية جديدة تبدأ بعد هذا المقال المائة، الذي يختتم جزءًا كبيرًا من المقالات، ويفتح الباب أمام مقالات أخرى قادمة بإذن الله.... الكلمة لا تموت، ورسالة الكاتب لا تنتهي، بل تستمر وتخلد حتى بعد رحيل الكُتّاب عن هذا العالم.... المهم أن تكون عميقة وصادقة، معبرة وقوية، ولها أثر إيجابي وعميق في قلوب القراء قبل عقولهم.

في حياتنا محطات نفتخر بها، ونجاحات شخصية تميزنا عن غيرنا، نابعة من موهبة وُجدت فينا.... طورناها مع الوقت، وأثقلناها بالممارسة والتمرين، لنبرز أفضل ما عندنا من كلمات وعبارات ومقالات أدبية، من أجل إثراء القراء.

بالكلمة الصادقة نستطيع خدمة أوطاننا، ودعم بلدنا، ونستطيع أن نغير حياة غيرنا إلى الأفضل، ونستطيع أن نميت اليأس، وأن نجدد في غيرنا الأمل من جديد.... أسأل الله أن يوفقني لكتابة ما ينفع الناس، ويخدم وطني، ويترك أثرًا طيبًا يبقى بعد أن تمضي الأيام.... شكرًا لموقع صدى البلد على إتاحة هذه الفرصة، وشكرًا لكل منصة إعلامية تتيح الفرصة للكتاب الشباب أن يكتبوا ويعبروا.... تحيا مصر.