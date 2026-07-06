قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يستدعي تحركا عاجلا لحماية الأمهات
مساعد الخارجية الأسبق: زيارة ماكرون لسوريا تهدف لاستعادة فرنسا لدورها في المنطقة
بسبب حادث دراجة نارية.. القبض على طرقى مشاجرة ببنى سويف
الحصار الأمريكي مستمر.. انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء كوبا
جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل
إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ، مازال طلاب الثانوية الفنية واولياء أمورهم يترقبون ظهورها ويبحثون عن أخبارها على مختلف محركات البحث على الانترنت

حقيقة اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس لم يعتمدها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن

وتجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا استعداداتها الأخيرة لعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على وزير التربية والتعليم لإعتمادها ، حيث تجرى حاليا عمليات المراجعة الأخيرة وتحديد قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2026 

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 مصر

لم تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشكل محدد عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، إلا أن موقع صدى البلد علم من مصادره الرسمية بالوزارة ، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 اقترب جدا حيث سيكون خلال ساعات .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

يمكن ترقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ ، حيث يكون على الطالب إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة فقط عبر هذا الرابط .

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وعلم موقع صدى البلد ، أنه استعداداً لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، تمهيداً لاعتمادها خلال ساعات

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. هل أعلنتها التعليم ؟

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2026 بشكل رسمي ، ولا أي بيانات تخصهم ،  محذرة من الإنسياق وراء أي قوائم مزيفة يتم تداولها بشأن أوائل الدبلومات الفنية 2026 على وسائل التواصل الإجتماعي

أوائل الدبلومات الفنية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 خلال الساعات القادمة ، من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم إصدار بيان رسمي يكشف عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ومجاميعهم وصورهم في جميع محافظات الجمهورية 

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمديريات التعليمية بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية كل عام 

عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026

ولم تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن عن عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ولكن في العام الماضي على سبيل المثال ، بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية ،  ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس 

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس الدبلومات الفنية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العاصمة يفتتحان مشروعات علمية وطبية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في منتدى الحضارة الإسلامية

التعليم العالي

وزير التعليم العالي: تطوير المهارات وربط التعليم بسوق العمل وتعزيز الاستدامة والحماية المجتمعية ضمن أولويات المرحلة المقبلة

بالصور

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد