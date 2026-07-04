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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026
نتيجة الدبلومات الفنية 2026
ياسمين بدوي

أوائل الدبلومات الفنية 2026 ، يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية 2026 و أولياء أمورهم عن قائمة أسماءهم مجاميعهم على مختلف محركات البحث على الانترنت.

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. هل أعلنتها التعليم ؟

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2026 بشكل رسمي ، ولا أي بيانات تخصهم ،  محذرة من الإنسياق وراء أي قوائم مزيفة يتم تداولها بشأن أوائل الدبلومات الفنية 2026 على وسائل التواصل الإجتماعي

أوائل الدبلومات الفنية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 خلال الساعات القادمة ، من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم إصدار بيان رسمي يكشف عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ومجاميعهم وصورهم في جميع محافظات الجمهورية 

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمديريات التعليمية بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية كل عام 

عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026

ولم تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن عن عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ولكن في العام الماضي على سبيل المثال ، بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية ،  ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس 

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

جدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من المقرر أن يعتمدها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم ، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم رسميا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم للطلاب

حيث تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات بيانا رسميا يعلن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

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