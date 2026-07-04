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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

 أسعار الذهب في مصر يهتم بها المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار التغيرات التي تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية، حيث يواصل الذهب تصدره لقائمة الأصول الأكثر جذبا للادخار والاستثمار، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم السبت 4-7-2026 في الأسواق على النحو التالي:

العيار  سعر البيع سعر الشراء 

عيار 246,765 جنيه 6,710 جنيه 
عيار 215,920 جنيه 5,870 جنيه 
عيار 185,075 جنيه 5,030 جنيه 
عيار 143,945 جنيه 3,915 جنيه 
الجنيه الذهب 47,360 جنيه 46,960 جنيه 
الأونصة بالجنيه  210,435 جنيه  208,660 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,174.84 دولار  

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم 6,765 جنيه للبيع و6,710 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، 5,920 جنيه للبيع و5,870 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,075 جنيه للبيع مقابل 5,030 جنيه للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3,945 جنيه للبيع و3,915 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47,360 جنيه للبيع و46,960 جنيه للشراء، في حين سجلت أوقية الذهب في السوق المحلية 210,435 جنيه للبيع و208,660 جنيه للشراء، بينما استقرت الأوقية في الأسواق العالمية عند 4,174.84 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر في حركة المعدن النفيس، ويأتي في مقدمتها توازن العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، ومستويات أسعار الفائدة، إضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية.

كما يزداد الطلب على الذهب خلال فترات ارتفاع التضخم أو تزايد المخاوف الاقتصادية والسياسية، نظرا لكونه أحد أبرز الملاذات الآمنة لحفظ القيمة، بينما قد تتراجع جاذبيته مع ارتفاع أسعار الفائدة أو قوة الدولار، نتيجة اتجاه المستثمرين إلى الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يواصل جذب المستثمرين

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية والادخارية، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القيمة وتقليل تأثير التقلبات الاقتصادية على المدخرات، وهو ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستظل مرتبطة خلال الفترة المقبلة بعدد من العوامل العالمية، أبرزها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وأداء الدولار، ومعدلات التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في حركة الأسواق.

وتكتسب المتابعة اليومية لأسعار الذهب أهمية كبيرة بالنسبة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة تتوافق مع مستجدات السوق والتغيرات المستمرة في أسعار المعدن النفيس.

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