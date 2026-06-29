أخبار التوك شو| إلحق اشتري ذهب عشان هيغلى بنهاية 2026.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وأسعار الدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تسريب امتحانات الثانوية العامة.. تحذير عاجل من التعليم لمليون طالب

يخوض طلاب الثانوية العامة خلال هذه الأيام، أصعب امتحانات يمر الطالب بها، لآن امتحانات الثانوية هي من تحدد مصير الطلاب في المرحلة الجامعية، وكل أسرة تحرص على أن يحصل الأبناء أعلى الدرجات لدخول كليات الحلم.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها ما يقرب من مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، نافيًا ما يتردد بشأن وجود تسريبات للامتحانات داخل اللجان.

اللي اتفصل من شغله بسبب تعاطي المخدرات هيرجع بشرط.. مفاجأة

حالة من الترقب تنتاب عددا من المواطنين بخصوص تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بقانون فصل متعاطي المخدرات، وأن بعض النواب يقولون أن هناك بعض الأسر ظلمت بسبب هذا القانون، والبعض الأخر يطالب بأن يكون هناك تدرج في العقوبة، والجميع يسأل «هل اللي اتفصل من شغله بسبب تعاطي المخدرات هيرجع لعمله في الفترة المقبلة».

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراحات لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بقانون فصل متعاطي المخدرات، موضحًا أن هناك أشخاصًا فقدوا وظائفهم بسبب تطبيق هذا القانون، مضيفًا: "قطع الأرزاق أشد من قطع الأعناق".



اشتري بطاطس قبل ما تغلى.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن الأسعار



حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الأزمات العالمية إلا أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة، وأيضًا اسعار الطماطم انخفضت من 70 و50 جنيها لأقل من 20 جنيها، لكن هناك مفاجأة بخصوص البطاطس وهناك توقعات بتحرك أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، وتسجل الآن في حدود 20 جنيها، والفلاح يبيعها بالأرض بـ 10 جنيهات، وذلك بعد أن وصلت الأسعار لأكثر من 50 و70 جنيه.



حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد تحويل الدعم العيني لـ نقدي، وهل بالفعل سيتم تطبيق ذلك من أول الشهر المقبل يوليو، وهل سيكون هناك ارتفاع في سعر رغيف الخبز ليتحول من 20 قرش لـ 150 قرش.

وقد قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة مستمرة في دعم المواطنين عبر منظومة السلع التموينية والخبز، موضحًا أن ملايين المصريين يستفيدون من برامج الدعم الحالية، حيث يصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى نحو 63.5 مليون مواطن، بينما يستفيد قرابة 68 مليون مواطن من دعم الخبز.

عمليات النقل والتخزين والتداول

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن منظومة الدعم العيني تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الفاقد الناتج عن عمليات النقل والتخزين والتداول، والذي يتسبب في هدر نسبة تتراوح بين 25% و30% من السلع قبل وصولها للمستفيدين.

وأشار إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم والحفاظ على قيمته الحقيقية، من خلال منح المواطن مبلغًا ماليًا مباشرًا يستطيع من خلاله شراء احتياجاته الأساسية وفق أولوياته، عبر بطاقة مخصصة للدعم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم المقرر تتراوح بين 300 و350 جنيهًا.



إلحق اشتري عشان هيغلى بنهاية 2026.. أمر عاجل للمواطنين بشأن الذهب

بدأت أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة في تسجيل ارتفاعات تدريجية بعد أشهر من الانخفاضات والتذبذب التي أثرت على الأسواق العالمية، وخلال الفترة الأخيرة هناك اقبال من المواطنين على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، على تأثير وقف الحرب على أسعار الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستتجه إلى الارتفاع مع استمرار توقف الحرب.

وقال الخبير في صناعة وأسواق الذهب إن هذا الأمر وارد، موضحًا أنه مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع، قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال الساعات الأخيرة بنحو 100 دولار للأوقية.

وأضاف، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت من 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، أي بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام.



4 مليارات و700 مليون دولار.. أخبار سارة للمصريين بشأن قناة السويس

تعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمثل أحد أبرز مصادر الدخل القومي بفضل دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية، إلا أن التطورات والظروف الإقليمية والدولية الأخيرة أثرت بشكل مباشر في حركة الملاحة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في إيرادات القناة، والجميع يسأل عن الأوضاع الحالية والمستقبلية لعمل القناة.

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تأثير أزمة مضيق هرمز على قناة السويس، مشيرا إلى أن الحركة بدأت تعود تدريجا لقناة السويس بعد الاتفاق الايراني الأمريكي، وأن مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس، وهي نسبة ليست كبيرة.



اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026



شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية انخفاضات كبيرة، والجميع من المواطنين كان يسأل هل هذه الانخفاضات مستمرة، أم سيكون هناك ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.



أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة إقتصادية كبيرة، ولا بد من الإهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للإقتصاد المصري.



القبة الحرارية والشبورة المائية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو



تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك لدخول البلاد بشكل رسمي في فصل الصيف، والجميع يسأل عن حالة الجو خلال الفترة المقبلة، وما هي القبة الحرارية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد درجات حرارة مرتفعة، ولكن درجات الحرارة في مصر أقل من عدد من الدول الأوروبية، بسبب ظاهرة القبة الحرارية التي تؤثر على تلك الدول.



ما هو الفارق بين درجات الحرارة المعلنة والمحسوسة؟.. الأرصاد تجيب



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المعلنة تُقاس وفق المعايير الدولية داخل كشك خشبي في الظل، بينما تعكس درجات الحرارة المحسوسة تأثير العوامل الجوية، وعلى رأسها ارتفاع نسب الرطوبة، على إحساس المواطنين بالحرارة.

وأوضحت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرطوبة المرتفعة خلال فصل الصيف قد تزيد الإحساس بالحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين وأربع درجات، مشيرة إلى أن تسجيل 36 درجة مئوية في القاهرة قد يقابله شعور فعلي يصل إلى 38 أو 39 درجة، فيما لا تعكس قراءات عدادات السيارات درجة حرارة الهواء الحقيقية.

وأضافت أن نسب الرطوبة تتجاوز حاليًا 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 90% في المناطق الساحلية، مع توقعات بارتفاعها خلال شهري يوليو وأغسطس، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والوجود في أماكن جيدة التهوية للحد من الشعور بارتفاع الحرارة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 29 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.60 جنيه

سعر الشراء: 49.47 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.28 جنيه

سعر الشراء: 56.12 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.32 جنيه

سعر الشراء: 65.13 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.21 جنيه

سعر الشراء: 13.17 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.51 جنيه

سعر الشراء: 13.47 جنيه.