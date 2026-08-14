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خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، ولمدة خمسة أيام، وذلك وفقًا للحدود الدنيا المعلنة والقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق.

فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية من التنسيق.. والمعامل الحكومية تستقبل الطلاب مجاناً


ويتيح موقع التنسيق للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، باستخدام الحاسب الشخصي.

فيما تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية استقبال الطلاب وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم مجانًا، خلال مواعيد العمل الرسمية، لمساعدتهم في تسجيل وترتيب ومراجعة رغباتهم بصورة صحيحة، وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق الإلكتروني.


كما أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة توعوية متكاملة لمساندة الطلاب خلال أعمال المرحلة الثانية، تتضمن نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية، التي توضح خطوات التسجيل وقواعد ترتيب الرغبات والأخطاء التي ينبغي تجنبها، عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وتهيب الوزارة بطلاب المرحلة الثانية الاستفادة من فترة التسجيل كاملة، وسرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار حتى الأيام أو الساعات الأخيرة، مع ضرورة التأني في اختيار وترتيب الرغبات ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي.
موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات:
https://tansik.digital.gov.eg


لمتابعة الأخبار والإرشادات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك عبر الرابط: https://www.facebook.com/share/1MXXaqym3q

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