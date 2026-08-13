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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير
عبد الفتاح تركي

يترقب آلاف المواطنين موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد انتهاء مشروع التطوير الشامل الذي غيّر ملامحها بالكامل، إذ تستعد الحديقة لاستقبال الزوار خلال الربع الأخير من عام 2026، عقب استكمال جميع أعمال التطوير والتجهيزات النهائية، لتقدم تجربة حديثة تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الحياة البرية وفق أحدث النظم العالمية في إدارة حدائق الحيوان.

متى موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة؟

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، خاصة مع اقتراب انتهاء أعمال التطوير التي استهدفت إعادة إحياء واحدة من أعرق حدائق الحيوان في العالم، حيث من المقرر أن تفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور خلال الربع الأخير من عام 2026 بعد الانتهاء من جميع مراحل المشروع والتجهيزات النهائية، لتوفر تجربة متكاملة تلبي تطلعات الزوار وتواكب أحدث المعايير العالمية في إدارة حدائق الحيوان.

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حديقة الحيوان

كيف غيّر مشروع التطوير ملامح حديقة الحيوان؟

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة أعمال تطوير غير مسبوقة استهدفت تحديث البنية التحتية بالكامل، إلى جانب تطوير بيئات إيواء الحيوانات بما يضمن توفير ظروف أكثر ملاءمة لرعايتها، كما تضمن المشروع ربط الحديقة بحديقة الأورمان، مع الحفاظ على جميع المعالم التاريخية والأثرية التي تتميز بها، في خطوة تهدف إلى استعادة مكانة الحديقة باعتبارها واحدة من أبرز المزارات السياحية في مصر.

ويأتي مشروع التطوير في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار، وتحسين جودة التجربة داخل الحديقة، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية الحياة البرية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الحيوانات وصون التراث التاريخي والمعماري الذي تتمتع به الحديقة.

تطوير شامل وفق أحدث المعايير العالمية

يركز مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات، مع توفير بيئات أكثر ملاءمة للحيوانات بما يتوافق مع المعايير الدولية لرعاية الحياة البرية، وذلك بهدف توفير تجربة أكثر جودة للزوار وتحسين أساليب العرض والإدارة داخل الحديقة.

كما يولي المشروع اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية للحديقة، التي تُعد من أبرز المعالم التراثية في مصر، حيث يتم تنفيذ أعمال التطوير بالتعاون مع خبراء واستشاريين دوليين لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي الذي يميز هذا الصرح العريق.

حديقة الحيوان

ما أبرز المعلومات عن حديقة الحيوان بالجيزة؟

تقام حديقة الحيوان بالجيزة على مساحة 112 فدانًا، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر حدائق الحيوان داخل المدن على مستوى العالم، كما تضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، إلى جانب 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، وهو ما يعكس التنوع البيئي الكبير الذي تتميز به.

وتعود نشأة حديقة الحيوان بالجيزة إلى عهد الخديوي إسماعيل، لتصبح ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم، وهو ما يمنحها مكانة تاريخية وسياحية خاصة، ويجعل مشروع تطويرها خطوة مهمة للحفاظ على هذا الإرث التاريخي مع تقديم تجربة عصرية تلبي تطلعات الزوار.

بكام تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التجديد؟

يتصدر سؤال سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التجديد اهتمامات المواطنين مع اقتراب موعد الافتتاح، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن قيمة التذكرة الجديدة، ومن المنتظر الكشف عن الأسعار الرسمية بالتزامن مع افتتاح الحديقة خلال الربع الأخير من عام 2026، بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجهيزات النهائية.

حديقة الحيوان بالجيزة

لماذا يحظى افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة باهتمام واسع؟

يحظى مشروع إعادة افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة باهتمام كبير باعتباره أحد أبرز مشروعات تطوير المزارات التاريخية والترفيهية في مصر، إذ يجمع بين الحفاظ على القيمة التراثية للحديقة وتحديث مرافقها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تقديم تجربة متطورة للزوار، مع دعم جهود الحفاظ على الحياة البرية وتعزيز مكانة الحديقة كوجهة سياحية وترفيهية بارزة.

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