زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 13-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية على أساس أسبوعي.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب في المتوسط مقدار 1080 جنيهًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم ، نحو 50.08 ألف جنيه للشراء و49.68 ألف جنيه للشراء

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 65 جنيهًا من قيمته مع اقتراب انتهاء التعاملات اليومية.

أخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6260 جنيها,

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و 7097 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6505 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و 6210 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعرعيار 18 الأوسط انتشارًا 5365 جنيها للشراء و 5322 جنيها للبيع..

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و49.68 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4356 دولار للشراء و 4355 دولار للبيع.