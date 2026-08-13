محمد موسى يفتح النار على محمد ناصر.. انتقادات حادة لأدائه الإعلامي وخطابه

وجّه الإعلامي محمد موسى انتقادات حادة للإعلامي محمد ناصر، متناولًا ما وصفه بوجود تناقض بين الشعارات والمبادئ التي يطرحها الأخير في خطابه الإعلامي، وبين بعض التصريحات والمواقف التي سبق أن صدرت عنه.

القيم والمبادئ

وخلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة الحدث اليوم، اعتبر موسى أن بعض الشخصيات الإعلامية تقدم نفسها للجمهور باعتبارها نموذجًا للدفاع عن القيم والمبادئ، بينما تكشف مواقف أو تصريحات أخرى، من وجهة نظره، صورة مختلفة عن تلك التي يتم تقديمها عبر الشاشة.

وتطرق موسى إلى تصريحات سابقة لمحمد ناصر تناول فيها بعض تفاصيل حياته الشخصية، معتبرًا أن هذه التصريحات تثير تساؤلات حول مدى الاتساق بين الصورة التي يقدمها لجمهوره وبين ما يرويه بنفسه عن حياته وماضيه.

كما انتقل موسى إلى تقييم الأداء الإعلامي لمحمد ناصر، مشيرًا إلى إحدى حلقات برنامجه التي شهدت مواجهة مباشرة بينه وبين أحد ضيوفه على الهواء، حيث وجه الضيف انتقادات لطريقة إدارة الحوار، واتهمه بمحاولة التأثير في مسار النقاش وتوجيه الإجابات بما يتوافق مع رؤيته.

فرض اتجاه محدد على النقاش

ورأى موسى أن هذه الواقعة تفتح بابًا للنقاش حول المهنية الإعلامية، مؤكدًا أن إدارة الحوارات تتطلب منح الضيف مساحة كاملة للتعبير عن رأيه، بعيدًا عن فرض اتجاه محدد على النقاش.

وانتقد موسى كذلك ما وصفه بالاعتماد المتكرر على السخرية والهجوم الشخصي والإثارة في تناول القضايا العامة، معتبرًا أن تحقيق المشاهدة والانتشار لا ينبغي أن يأتي على حساب الموضوعية أو تقديم المعلومات بصورة متوازنة.

وشدد على أن الإعلام المسؤول يجب أن يقوم على التحقق من المعلومات واحترام عقل المشاهد وإتاحة مساحة حقيقية للنقاش، مؤكدًا أن رفع شعارات دينية أو أخلاقية لا يعني إعفاء أي شخصية عامة من النقد أو المساءلة.

التعامل مع الضيوف والجمهور

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن تقييم أي تجربة إعلامية لا يتوقف عند الشعارات التي ترفعها، وإنما يرتبط أيضًا بالممارسة الفعلية وطريقة تناول القضايا والتعامل مع الضيوف والجمهور، معتبرًا أن المنبر الإعلامي يفقد جزءًا من قيمته عندما تتحول رسالته إلى مجرد أداة للإثارة والصدام بدلًا من تقديم المعلومات والحقيقة.