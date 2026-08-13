محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلاله برفقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في لقاء جمعهما عقب بروفة حفله المقرر إقامته بالساحل الشمالي.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: «صدفة جميلة بعد بروڤة الحفلة امبارح بمقابلة رمز الإخلاص والانتماء الكروي كابتن حسام حسن».

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي غدًا الجمعة 14 أغسطس في بورتو جولف بالساحل الشمالي، ضمن فعاليات Porto Golf Summer Festival، حيث يقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط أجواء تجمع بين الغناء والاستعراض.

ويأتي الحفل ضمن موسم صيفي حافل بالحفلات الغنائية في الساحل الشمالي، بينما يواصل محمد رمضان الترويج لحفلته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

وكان رمضان قد طالب متابعيه بتوقع الأغنية التي سيبدأ بها الحفل، في إطار حملته الدعائية للحفل المرتقب.