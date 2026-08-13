قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن
بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟
خبير: ترامب واثق من تدمير قدرة إيران العسكرية لتأمين مضيق هرمز
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تنجح في جذب أهالي الإسكندرية إليها.. أصل حكاية شارع النبي دانيال

شارع الفن
شارع الفن
أحمد عبد القوى

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية في الإسكندرية، وسط حضور وتفاعل من أهالي المحافظة، حيث تفقد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شارع الفن بمنطقة النبي دانيال، وتابع جانبًا من الفعاليات المقامة ضمن برنامج «شاطئ الفن»، في إطار خطة وزارة الثقافة للأنشطة الصيفية والمشروع القومي للفنون «الثقافة حياة».

ويأتي شارع الحضارات «النبي دانيال» في قلب المشهد الثقافي والفني الذي صنعته قصور الثقافة هذا الصيف، بعدما تحول إلى مساحة مفتوحة تستقبل العروض الفنية والجمهور، وتمنح الفنون فرصة للوصول مباشرة إلى المواطنين في أحد أشهر شوارع الإسكندرية وأكثرها ارتباطًا بذاكرة المدينة.

وتكشف تجربة «شاطئ الفن» عن توجه واضح نحو الخروج بالفعاليات الثقافية من القاعات المغلقة إلى الأماكن المفتوحة، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور، ويجعل الثقافة جزءًا من الحياة اليومية لأهالي الإسكندرية وزوارها.

ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضًا فنيًا مجانيًا في عدد من المواقع، من بينها قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات «النبي دانيال» بمنطقة محطة الرمل، على أن تستمر الفعاليات حتى الأول من سبتمبر المقبل.

كما استضاف  قصر ثقافة الأنفوشي حفلًا فنيًا متنوعًا بمشاركة فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية وفرقة أسوان للفنون الشعبية.

وقدمت فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الطربية والتراثية بقيادة المايسترو محسن جاويش، بينما تقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور النوبي، بقيادة شعبان حسين والمدرب مدحت محرم، إلى جانب فاصل غنائي بمشاركة الفنانين حمادة حربي وعادل عراب وعمر مصطفى.

وتنفذ فعاليات «شاطئ الفن» بمحافظة الإسكندرية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الإسكندرية.

وتؤكد الفعاليات أن شارع النبي دانيال لم يعد مجرد ممر تاريخي في قلب الإسكندرية، وإنما أصبح أحد المساحات التي تستعيد فيها المدينة علاقتها بالفن والثقافة، عبر عروض مجانية تصل إلى الجمهور في الشارع وتفتح أبواب المشهد الثقافي أمام الجميع.

شارع الفن ثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

ترشيحاتنا

جمارك السيارات

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ49.6 مليون جنيه.. تفاصيل

تراجع مفاجئ لأسعار النفط اليوم

هبوط مفاجئ لأسعار النفط.. برنت يتراجع بقوة بعد قفزة مخزونات أمريكا

المهندس كريم بدوي وزير البترول

وزير البترول : تحويل الثروات التعدينية إلى صناعات أولوية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد