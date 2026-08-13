قصور الثقافة تنجح في جذب أهالي الإسكندرية إليها.. أصل حكاية شارع النبي دانيال

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية في الإسكندرية، وسط حضور وتفاعل من أهالي المحافظة، حيث تفقد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شارع الفن بمنطقة النبي دانيال، وتابع جانبًا من الفعاليات المقامة ضمن برنامج «شاطئ الفن»، في إطار خطة وزارة الثقافة للأنشطة الصيفية والمشروع القومي للفنون «الثقافة حياة».

ويأتي شارع الحضارات «النبي دانيال» في قلب المشهد الثقافي والفني الذي صنعته قصور الثقافة هذا الصيف، بعدما تحول إلى مساحة مفتوحة تستقبل العروض الفنية والجمهور، وتمنح الفنون فرصة للوصول مباشرة إلى المواطنين في أحد أشهر شوارع الإسكندرية وأكثرها ارتباطًا بذاكرة المدينة.

وتكشف تجربة «شاطئ الفن» عن توجه واضح نحو الخروج بالفعاليات الثقافية من القاعات المغلقة إلى الأماكن المفتوحة، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور، ويجعل الثقافة جزءًا من الحياة اليومية لأهالي الإسكندرية وزوارها.

ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضًا فنيًا مجانيًا في عدد من المواقع، من بينها قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات «النبي دانيال» بمنطقة محطة الرمل، على أن تستمر الفعاليات حتى الأول من سبتمبر المقبل.

كما استضاف قصر ثقافة الأنفوشي حفلًا فنيًا متنوعًا بمشاركة فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية وفرقة أسوان للفنون الشعبية.

وقدمت فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الطربية والتراثية بقيادة المايسترو محسن جاويش، بينما تقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور النوبي، بقيادة شعبان حسين والمدرب مدحت محرم، إلى جانب فاصل غنائي بمشاركة الفنانين حمادة حربي وعادل عراب وعمر مصطفى.

وتنفذ فعاليات «شاطئ الفن» بمحافظة الإسكندرية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الإسكندرية.

وتؤكد الفعاليات أن شارع النبي دانيال لم يعد مجرد ممر تاريخي في قلب الإسكندرية، وإنما أصبح أحد المساحات التي تستعيد فيها المدينة علاقتها بالفن والثقافة، عبر عروض مجانية تصل إلى الجمهور في الشارع وتفتح أبواب المشهد الثقافي أمام الجميع.