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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب

رسوم ترامب
رسوم ترامب
ناصر السيد

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن البيت الأبيض قال في تقرير جديد إن الدول تقوم بتوجيه صادراتها عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية ، مقدراً أن هناك خسائر في الإيرادات الضريبية تتراوح بين 19 مليار دولار و26 مليار دولار سنوياً .

يُشير التقرير تحديدًا إلى أن الصين ردّت على الرسوم الجمركية الجديدة في عام 2018 بإعادة شحن بضائعها إلى دول أخرى، من المكسيك إلى ماليزيا، لتغليفها وتجميعها بشكل محدود. 

وقد أوحى هذا النمط بأن واردات الولايات المتحدة من الصين قد انخفضت، ولكنه مكّن بكين من مواصلة تنمية قطاعها الصناعي بطرق قد تُشكّل تحديًا للمصانع الأمريكية وفرص العمل فيها.

قال بيتر نافارو ، مستشار التجارة في البيت الأبيض، للصحفيين في مكالمة جماعية إن الصين تقوم بتبييض صادراتها عبر أكثر من 40 دولة، على الرغم من أنه ادعى أن القضايا التي أثيرت في التقرير كانت في الواقع تتعلق أكثر بالدول الأخرى التي تمكّن من تجنب الرسوم الجمركية.

وقال: "على مدى سنوات، سمحت عملية الاحتيال الكبرى في الشحن العابر للصين الشيوعية بتبييض صادراتها".

يأتي هذا التقرير قبل زيارة مقررة الشهر المقبل للرئيس الصيني شي جين بينج، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعبارات مدح خلال زيارته الخاصة إلى بكين في مايو.

وقال نافارو إن دولاً أخرى مثل الهند يمكنها أيضاً اللجوء إلى الشحن العابر لتجنب التعريفات الجديدة، وقال إن أطر التجارة الجديدة التي تتبناها إدارة ترامب ستتضمن أحكاماً تضمن معاقبة الشركاء التجاريين الذين يمارسون هذه العادة.

يتضمن التقرير مجموعة من التقديرات لحجم عمليات الشحن العابر للتهرب من الرسوم الجمركية، مستنداً إلى أرقام من القطاعين الحكومي والخاص لتقدير قيمة البضائع المشحونة سنوياً بما يتراوح بين 34.2 مليار دولار و303 مليارات دولار. 

واستخدم التقرير رقماً مركزياً قدره 75 مليار دولار لتقدير حجم الإيرادات الضريبية المفقودة.

ولمواجهة هذا التحدي، قال نافارو إن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تجريبي لوقف عمليات الشحن العابر. 

وأضاف أنه عندما يتبين أن المستورد قد زوّر منشأ سلعة ما، يمكن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على وارداته بأثر رجعي لمدة عام تقريبًا.

صدمة أمريكية رسوم ترامب التحايل على رسوم ترامب الذكاء الاصطناعي

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