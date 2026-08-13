رحيل كارولين ليفيت يهز البيت الأبيض.. هل يستطيع ترامب الاستغناء عن المتحدث الرسمي؟

قد يبدو رحيل المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض أمراً بسيطاً بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن رحيل كارولين ليفيت ، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، يُمثل خسارة شخصية وسياسية كبيرة وسيُبرز الفراغ الذي ستتركه دورها كعضو أساسي في فريق الرئيس الاستشاري.

رحيل كارولين ليفيت عن البيت الأبيض

لكنها أكثر بكثير من مجرد متحدثة رسمية، ليفيت تفهم تمامًا شخصية ترامب لقد كانت رائدة في هجومه خلال ولايته الثانية على مؤسسات المساءلة في واشنطن، وتحديدًا صحافة العاصمة.

ومثل رئيسها، كسرت ليفيت القوالب النمطية لمنصبها ومن خلال مضايقتها المستمرة للصحفيين، كشفت عن مواطن الضعف في الصحافة التقليدية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت ليفيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أنها أدركت، منذ ولادة طفلتها الثانية في الأول من مايو، أنها لا تستطيع أن تكون الأم التي يستحقها أطفالها مع التزامها بـ"الوقت والطاقة والاهتمام المستمر" الذي تتطلبه وظيفتها.

وفي محاولةٍ منه لتخفيف وطأة رحيل ليفيت، البالغة من العمر 28 عامًا والتي أشاد بها كإحدى "أكثر مساعديه ثقةً"، أعلن ترامب أن ليفيت ستستمر في العمل كمستشارة خارجية.

ليس منصب السكرتير الصحفي لترامب بالأمر الهين فمصطلح "الانضباط في الرسالة" بات متناقضاً في هذه الإدارة.

لا أحد، بمن فيهم هو نفسه، يعلم ما سيقوله الرئيس من لحظة لأخرى فهو يغير سياسته فجأة، متناقضاً مع كبار مسؤوليه ومع نفسه.

ترامب والإعلام

وترامب بارع في التلاعب بالإعلام فقد شيطن الصحفيين، وأطراهم، وتلاعب بهم لعقود واستمتع بدور الشرير في صحف نيويورك الشعبية في ثمانينيات القرن الماضي، بينما كان يبني علامته التجارية كقطب عقاري وشخصية مشهورة.

إنه يدرك شغف الإعلام بالعناوين المتغيرة باستمرار، ويستخدمها كأداة للتشتيت.

شكّلت حماسة ترامب للصراع، وازدرائه للأعراف، واستعداده لقول أشياء فاضحة، مزيجًا فريدًا عندما تزامن صعوده السياسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. استغلّ هذه التقنية الجديدة ليُضفي شخصيته النارية على الحياة السياسية في البلاد، متجاوزًا بذلك وسائل الإعلام التقليدية التي استخدمها أسلافه كقناة.

لذا ربما لا يحتاج حتى إلى سكرتير صحفي آخر.

سيجد صعوبة في تعويض مزيج مهارات ليفيت فهي تتحدث بطلاقة أمام الكاميرا أكثر من أي شخص آخر باستثناء الرئيس نفسه، وتُعدّ إحاطاتها الإعلامية أقرب إلى استعراضات للتحدي على طريقة ترامب منها إلى محاولات لشرح السياسات أو إيصال رسائل مشفرة إلى القادة الأجانب.

يُكنّ أنصار الرئيس ترامب حبا كبيرا لليفيت وتُذكّر هجماتها اللاذعة على الصحفيين المشهورين بصيحات التمرد التي رافقت حملة ترامب الأولى.

ونادراً ما تُجيب على سؤال بشكل مباشر، إذ تُفضّل مهاجمة دوافع أو عقليات الصحفيين الذين أُجبروا على لعب دور الكومبارس في عرض ترامب.

في الشهر الماضي، جلست ليفيت بجانب الرئيس ترامب في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أُعيد جدولته بعد محاولة مسلح اقتحام الفعالية السنوية في أبريل.

إهانة ترامب للصحفيين

وستُعتبر تلك الأمسية، التي أمضاها ترامب في توجيه إهانات لاذعة وشخصية للصحفيين ، بمثابة وداعٍ لفترة ولايتها.

ومن المناسب أيضاً أن تعلن ليفيت استقالتها وسط عاصفة من الجدل حول ما إذا كان البيت الأبيض قد استخدم الصحفيين على متن طائرة الرئاسة كطعم خلال رحلة الرئيس السرية من تركيا أثناء حالة تأهب أمني الشهر الماضي.

ستُذكر فترة ليفيت بأنها مدمرة للفكرة القديمة القائلة بأن للصحافة دورًا حيويًا في محاسبة الرؤساء.

سيطرت شركتها على نظام التغطية الإعلامية الذي كانت تديره رابطة المراسلين المستقلين لفترة طويلة هي من كانت تقرر من يُسمح له بحضور الفعاليات الرئاسية والسفر على متن طائرة الرئاسة.

كما أضافت خدمات البث المباشر، ومذيعي الراديو المحافظين المحليين، ومنتجي البودكاست، وشخصيات مؤيدة لترامب إلى الهيئة الصحفية الدائمة.

رأى النقاد في ذلك محاولةً لإدخال دعاةٍ يتساهلون مع ترامب وهتف مؤيدوه لما اعتبروه تخفيفاً متأخراً لما يعتبرونه وسائل الإعلام النخبوية الليبرالية.

أزمة ترامب وكالة أسوشيتد برس

في جدلٍ هائلٍ يُجسّد ازدراء الإدارة لوسائل الإعلام التقليدية، قام ليفيت - بتوجيهٍ من ترامب - بمنع وكالة أسوشيتد برس من حضور بعض الفعاليات الصحفية في البيت الأبيض، كما مُنع أحد مراسلي الوكالة من الصعود على متن طائرة الرئاسة.

وكانت أسوشيتد برس، التي تضم آلاف العملاء في الولايات المتحدة والعالم، قد رفضت تغيير دليل أسلوبها ليُطابق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".

سرعان ما جعلت إحاطات ليفيت الإعلامية " الحقائق البديلة " التي روج لها فريق ترامب الإعلامي في ولايته الأولى تبدو باهتة بالمقارنة.

كانت تفتتح إحاطاتها بخطابات حماسية مبالغ فيها تُشيد بإنجازات ترامب كانت هذه العروض تُذكّر ببرامج وقت الذروة على التلفزيون المحافظ - عالمٌ ستجد فيه بالتأكيد مستقبلاً مربحاً عندما يكبر أطفالها.