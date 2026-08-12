ترامب: المتحدثة باسم البيت الأبيض تغادر منصبها نهاية الشهر الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستغادر منصبها بنهاية الشهر الجاري.

ووصف ترامب، ليفيت بأنها واحدة من أكثر من يوثق بهم من مساعديه، وذلك في منشور عبر منصة "تروث سوشال" أعلن فيه مغادرتها الإدارة.

وقال ترامب إن المتحدثة باسم البيت الأبيض "ستترك منصبها بنهاية الشهر لتتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع أطفالها الصغار وعائلتها، وهو قرار أتفهمه وأحترمه تماماً!"

وأضاف "ستكون كارولين الآن من كبار مستشاريّ الخارجيين، وصوتاً مؤثراً داخل الحزب الجمهوري، بينما نعمل على تحدي التاريخ، وتحقيق فوز حاسم في انتخابات التجديد النصفي".

وتعد كارولين ليفيت، البالغة من العمر 29 عامًا، أصغر من شغل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، وقد عملت مساعدة صحفية لترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض وكانت من أبرز الداعمين لحركته "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".