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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفالات صاخبة لباريس سان جيرمان بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي | شاهد

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
رباب الهواري

احتفل لاعبو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل صاخب عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة حتى صافرة النهاية.

وتمكن باريس سان جيرمان من حصد لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما قدم الفريق أداءً قويًا أمام أستون فيلا، ونجح في حسم المواجهة لصالحه بفضل أهداف خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي.

وبدأت المباراة بشكل قوي من جانب الفريق الفرنسي، الذي فرض أفضليته الهجومية ونجح في الوصول إلى مرمى أستون فيلا خلال الدقائق الأولى، قبل أن يترجم تفوقه إلى هدف التقدم في الدقيقة 21.

وجاء هدف باريس سان جيرمان الأول عن طريق الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة ويزيد من الضغط على لاعبي أستون فيلا.

ورغم تقدم الفريق الفرنسي، تمكن أستون فيلا من العودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما نجح براين مادجو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 45، لتصبح المواجهة أكثر إثارة قبل انطلاق الشوط الثاني.

ومع بداية النصف الثاني، واصل باريس سان جيرمان محاولاته الهجومية بحثًا عن استعادة التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 61 عن طريق ديزيريه دوي، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

وحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، وسط محاولات من أستون فيلا للعودة مجددًا إلى المباراة، إلا أن الدفاع الفرنسي نجح في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.

وعقب انتهاء اللقاء، انطلقت الاحتفالات داخل صفوف باريس سان جيرمان، حيث عبر اللاعبون عن سعادتهم الكبيرة بالتتويج باللقب الأوروبي، في بداية جديدة للفريق مع البطولات القارية.

ويضاف كأس السوبر الأوروبي إلى سجل باريس سان جيرمان، ليواصل الفريق الفرنسي احتفالاته بعد موسم حافل بالإنجازات، وسط طموحات بمواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان السوبر الأوروبي اخبار الرياضة

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