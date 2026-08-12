محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

قدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية ، واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء حادث «لقمة العيش»، الذين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتي نقل عمال بطريق «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة (٦) من أبناء قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وذوي ضحايا الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

حرص محافظ الشرقية، على عزاء والد إحدى ضحايا حادث «لقمة العيش»، قائلًا له : «نحتسب ابنتك من الشهداء الأبرار، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان».

وفي لفتة تحمل الكثير من معاني الإنسانية والتقدير لمشاعرهم في هذا الحدث الجلل وفقدانهم اغلي ما يملكون جلس محافظ الشرقية إلى جوار أشقاء الضحايا، لمواساتهم، وتطييب خاطرهم، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها تحت قيادة رئيس الجمهورية لن تدخر جهدًا في الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في مثل هذه الظروف، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا.

رافق المحافظ في أداء واجب العزاء اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن بالشرقية وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية والنائبان يحيى الطحاوى وجلال القادري اعضاء مجلس الشيوخ والنائب مصطفي عمر عضو مجلس النواب.