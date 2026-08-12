إنتر ميلان يدخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع نجم توتنهام

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف تعزيز صفوفه بعناصر قادرة على الحفاظ على تألقه محلياً والمنافسة بقوة على الساحة القارية، حيث رصد 30 مليون يورو لحسم صفقة التعاقد مع ظهير نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ديجيد سبينس.

وتضع إدارة "النيراتزوري" تدعيم الخط الخلفي في مقدمة أولوياتها خلال الفترة الحالية، استجابة لمتطلبات الجهاز الفني وتلبية لاحتياجات الفريق استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "BBC" البريطانية أن إنتر دخل في مفاوضات متقدمة مع إدارة توتنهام للظفر بكهدمات الظهير الأيسر سبينس، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة المتوقعة تتجاوز 25.6 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 30 مليون يورو).

ويدخل المدافع الإنجليزي، البالغ من العمر 26 عاماً، ضمن اهتمامات بطل الدوري الإيطالي كأحد أبرز أهدافه الصيفية، لا سيما بعد تعزيز مكانه الدولي بمشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم وخوضه 8 مباريات دولية.

أرقام سبينس

وكان سبينس قد شارك أساسياً في 23 مباراة مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، والذي شهد معانات الفريق اللندني من خطر الهبوط، علماً أنه انضم إلى صفوف الفريق قادماً من ميدلزبره في تموز 2022 مقابل 20 مليون إسترليني، وخاض معه 85 مباراة، مما دفع إدارة توتنهام للبحث مبكراً عن بدائل محتملة لسد الفراغ المتوقع في مركز الظهير الأيسر.

وتُمثل هذه الخطوة المرتقبة ركيزة أساسية في خريطة طريق إنتر ميلان لترميم خط دفاعه والجاهزية للاستحقاقات المقبولة.