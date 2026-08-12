روسيا تعيد توجيه صادراتها الزراعية إلى مسارات بديلة وسط قيود لوجستية

أعلنت وزارة الزراعة الروسية بدء العمل على إعادة توجيه تدفقات الشحنات الزراعية إلى وجهات ومسارات بديلة، في محاولة لضمان استمرار تصدير المنتجات الزراعية، ولا سيما الحبوب والزيوت والدهون، في ظل القيود اللوجستية الحالية، بحسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية عن بيان للوزارة.

وقالت الوزارة إن الهدف الرئيسي من الإجراءات الجديدة يتمثل في ضمان بيع الحبوب والزيوت والدهون في الوقت المناسب، إلى جانب تطوير مسارات إمداد جديدة تتلاءم مع الظروف اللوجستية القائمة، بما يحد من تأثير أي اضطرابات على حركة الصادرات الروسية.

وأوضحت أن العمل يجري حاليًا لإعادة توجيه تدفقات الشحن إلى مجموعة من الوجهات البديلة، تشمل موانئ على بحر البلطيق وبحر قزوين، إضافة إلى موانئ الشرق الأقصى والطرق البرية، في إطار خطة تستهدف توفير خيارات نقل متعددة أمام المصدرين.

كما اقترحت وزارة الزراعة الروسية حزمة من التدابير الإضافية لدعم عمليات التصدير وضمان استمرار الإمدادات، مشيرة إلى أن كبار المصدرين سيكون عليهم تحديد الكميات التي يمكنهم شراؤها وتصديرها، خصوصًا من الحبوب، مع مراعاة تطورات موسم الحصاد وقدرات النقل المتاحة.

وتتضمن الخطة كذلك وضع مسارات محددة لإمداد كل منطقة، على أن يجري اختيار الطرق الأكثر كفاءة وفقًا لطبيعة كل سوق وموقعه الجغرافي، إلى جانب دراسة الجوانب الاقتصادية المرتبطة بتكاليف النقل والتصدير.

ويعكس التحرك الروسي توجهًا نحو تنويع البنية اللوجستية للصادرات الزراعية وتقليل الاعتماد على مسارات محددة، في وقت تمثل فيه سهولة الوصول إلى الموانئ والأسواق الخارجية عاملًا حاسمًا لاستمرار تدفق المنتجات الزراعية الروسية.

وتؤكد الوزارة أن تحديد المسارات الجديدة سيستند إلى موازنة الجغرافيا والتكلفة والكفاءة اللوجستية، بهدف ضمان وصول الصادرات إلى وجهاتها في التوقيت المناسب.