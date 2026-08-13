الأهلي يتعاقد مع أكرم توفيق «3 مواسم»

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب أكرم توفيق لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

من جانب آخر يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات الموسم الجديد 2026-2027 بقائمة أجنبية تشهد بعض التغييرات، بعد إبرام عدد من الصفقات الجديدة وحسم موقف أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويضم الأهلي حاليًا عددًا من العناصر الأجنبية، أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي يوسف بلعمري، إلى جانب الوافد الجديد سفيان بنجديدة، الذي تعاقد معه النادي قادمًا من المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم.

كما أتم الأهلي تعاقده مع الجزائري منصف بقرار قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد يمتد لـ3 مواسم، ليصبح ضمن حسابات الفريق للموسم الجديد.