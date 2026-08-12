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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
رشا عوني

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدأ وخلال الأيام المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة ، حيث حذرت الأرصاد من استمرار الموجة الحارة، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، كما أعلنت الأرصاد حالة الطقس المتوقعة حتى بداية الاسبوع المقبل مع تحسن طفيف في الأجواء.

حالة الطقس غداً الخميس 

​يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 اغسطس 20226

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس

القاهرة الكبرى: العظمى 37، المحسوسة 39

​الوجه البحري: العظمى 36، المحسوسة 39

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 37

​شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43
 

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد تتعرض خلال الفترة الحالية لموجة شديدة الحرارة تستمر لعدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ويضاعف مخاطر الإجهاد الحراري.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة قد تتجاوز 44 درجة مئوية في جنوب البلاد، بينما تتراوح في القاهرة والوجه البحري بين 40 و42 درجة مئوية، مؤكدًا أن هذه المستويات المرتفعة تتطلب اتخاذ مزيد من الاحتياطات خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس لمدة 5 أيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الاثنين 17 أغسطس 2026 ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية ما بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 36 و37 درجة مئوية.

أما مناطق جنوب البلاد، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 37 و43 درجة مئوية، لتظل تلك المناطق من أكثر مناطق الجمهورية تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

استمرار الأجواء الحارة

وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن درجات الحرارة في الظل على القاهرة سجلت نحو 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة، التي تراوحت بين 90% و95%، أدى إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر غدًا، لتسجل العظمى نحو 40 درجة مئوية في الظل، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية تحت أشعة الشمس، محذرة من شدة الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

وأضافت أن محافظات الصعيد ستشهد درجات حرارة أعلى، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و45 درجة مئوية.

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موعد انكسار الموجة الحارة

وأكدت المتنبئ الجوي أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض التدريجي سيؤدي إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا مقارنة بفترة ذروة الموجة الحارة الحالية.

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