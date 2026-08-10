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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية .. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدا الثلاثاء 11 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس 2026، حيث يستمر السائد طقساً مائلاً للحرارة رطباً في الصباح الباكر.

الطقس الأيام القادمة

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس الأيام القادمة، يكون شديد الحرارة رطباً نهاراً على أغلب الأنحاء، وحاراً رطباً على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن الحرارة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

الظواهر الجوية ونسبة الرطوبة

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، يستمر في ظهور الشبورة المائية الصباحية، تشهد الفترة من 4 إلى 8 صباحاً تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط رياح، تنشط أحياناً بداية من يوم الأربعاء 12 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس على مناطق من جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، السواحل الغربية، القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الثلاثاء 11 أغسطس: العظمى 38° | المحسوسة 40°

الأربعاء 12 أغسطس: العظمى 38° | المحسوسة 40°

الخميس 13 أغسطس: العظمى 37° | المحسوسة 39°

الجمعة 14 أغسطس: العظمى 36° | المحسوسة 38°

السبت 15 أغسطس: العظمى 37° | المحسوسة 39°

  • السواحل الشمالية:

الثلاثاء 11 أغسطس: العظمى 30° | المحسوسة 34°

الأربعاء 12 أغسطس: العظمى 32° | المحسوسة 36°

الخميس 13 أغسطس: العظمى 30° | المحسوسة 34°

الجمعة 14 أغسطس: العظمى 33° | المحسوسة 37°

السبت 15 أغسطس: العظمى 34° | المحسوسة 38°

  • شمال الصعيد:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38° و40°، بينما تصل المحسوسة إلى 42°.

  • جنوب الصعيد:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41° و43°، فيما تسجل المحسوسة أوجها بين 42° و44°.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات والتعليمات الرسمية الصادرة عنها بانتظام للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

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