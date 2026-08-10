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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يتخذ خطوات قانونية ضد وسائل الإعلام الأرجنتينية بعد انتهاك خصوصية عائلته

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

قرر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين اتخاذ إجراءات قانونية موسعة ضد بعض وسائل الإعلام في بلده بسبب ما وصفه بانتهاك الخصوصية.

وتتجه شركة المحاماة التي تمثل ليونيل ميسي حسب التقارير الصحفية  إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، على خلفية ما حدث خلال مراسم وداع والده خورخي ميسي.

جاء ذلك بسبب ما اعتبره فريق ليونيل ميسي انتهاكًا لخصوصية أفراد عائلته أثناء مراسم وداع والده.

وقام  النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي بوداع  والده خورخي ميسي و الذي توفي أول أمس عن عمر  68 عاما في جنازة عائلية أقيمت بمقبرة إل برادو على مشارف مدينة روساريو مسقط ميسي.

وشهدت  الجنازة إجراءات أمنية مشددة بالإضافة لحضور قليل من أفراد العائلة بدون أي تواجد لوسائل الإعلام.

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