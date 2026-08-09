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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رودريغو دي باول يدعم ميسي ويرتدى قميصه خلال لقاء إنتر ميامي ومونتيري

رودريغو دي باول يدعم ميسي
رودريغو دي باول يدعم ميسي
عبدالله هشام

حرص الأرجنتيني رودريغو دي باول لاعب فريق إنتر ميامي على تواجد صديق عمره لونيل ميسي في لقاء فريقه أمام مونتيري رغم الحزن الذي واجه البرغوث بعد وفاة والده.

وارتدى رودريغو دي باول قميص صديقه ميسي تحت قميصه الأساسي في مباراة مونتيري ليوجه رسالة خلال المباراة لزملائه في الملعب تواجد البرغوث حتى بروحه مع الفريق.

وحمل روريغو شارة قيادة انتر ميامي في غياب القائد لونيل ميسي وحينما سجل هدف في المبارة أظهر قميص ميسي في لافتة دعم ووفاء لصديقه.

إنتر ميامي يخسر أمام مونتيري 

وتلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي خسارة أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد ضمن منافسات كأس الدوريات 2026، في لقاء شهد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد وفاة والده خورخي ميسي.

عانى إنتر ميامي في ظل غياب ميسي من أجل صناعة الخطورة أمام مونتيري، قبل أن ينجح دي بول في منح فريقه التقدم بالدقيقة 31.

وتلقى لاعب الوسط الأرجنتيني الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى السفلية لمرمى الحارس لويس كارديناس، الذي لم يتمكن من إبعادها.

وبعد تسجيل الهدف، خلع دي بول قميصه ليكشف عن ارتدائه قميصًا يحمل الرقم 10 الخاص بميسي، في لفتة مؤثرة لتقديم الدعم إلى زميله عقب وفاة والده.

وتلقى دي بول بطاقة صفراء بسبب طريقة الاحتفال، لكنه خطف أنظار الجميع بالرسالة الإنسانية التي حملتها اللحظة.

وقبل انطلاق المباراة، أقام إنتر ميامي دقيقة صمت حدادًا على وفاة خورخي ميسي، والد قائد الفريق.

كما ارتدى لاعبو إنتر ميامي شارات سوداء تضامنًا مع ميسي وعائلته، بينما حمل دي بول شارة القيادة خلال غياب النجم الأرجنتيني.

وكان خورخي ميسي من أبرز الشخصيات في مسيرة نجله، إذ تولى إدارة شؤونه ووكالته لفترات طويلة، وكان أحد أقرب الأشخاص إليه منذ بداية رحلته في عالم كرة القدم.

رودريغو دي باول إنتر ميامي لونيل ميسي ميسي كأس الدوريات 2026

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