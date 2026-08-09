شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم أكرم توفيق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من ضم أكرم توفيق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : أكرم توفيق كان قريب من النادي الأهلي لكن موضوع الفلوس عطل الصفقة والأهلي قدم عرضه المالي الأخيرة

وواصل : الاهلي أبلغ أكرم توفيق بعدم وجود مفاوضات جديدة في الوقت الحالي بعد العرض الأخير والامور ابتعدت رغم وجود حماس من سيد عبدالحفيظ لضم اللاعب.

الكأس القطرية تؤكد استمرار أكرم توفيق في الشمال

في وقت سابق حسم صفوت عبد الحليم، صحفي قناة الكأس القطرية، الجدل المثار بشأن مستقبل أكرم توفيق، مؤكدًا استمرار اللاعب ضمن صفوف نادي الشمال القطري، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول عودته إلى النادي الأهلي.

وقال صفوت عبد الحليم، في تصريحات، إن أكرم توفيق مستمر مع نادي الشمال القطري، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن عودته إلى الأهلي، ليغلق باب التكهنات حول مستقبل لاعب وسط الفريق.