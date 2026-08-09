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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد شيبة يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي.. اليوم

أحمد شيبة
أحمد شيبة
محمد سعيد

يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة لإحياء حفل غنائي كبير، مساء اليوم الأحد المقبل، داخل إحدى قرى الساحل الشمالي، في واحدة من أبرز السهرات الغنائية المنتظرة خلال موسم صيف 2026، وسط استعدادات وتجهيزات ضخمة لاستقبال أعداد كبيرة من الجمهور والأسر والعائلات، في أجواء فنية وترفيهية استثنائية.

ويأتي الحفل بعد أيام قليلة من النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه شيبة في حفله بالمسرح الروماني بالساحل الشمالي، والذي شهد حضورًا كثيفًا من محبيه، في تأكيد جديد على شعبيته الكبيرة ومكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن يقدم شيبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، من بينها «آه لو لعبت يا زهر»، و«أنا مش فاضيلكو»، و«يعلم ربنا»، إلى جانب أغنيات «مش كل آه»، و«الشدة تسلم»، و«ورونا حلاوتكو»، و«عايزة مني إيه يا دنيا»، و«اضرب يا كينج»، وغيرها من الأغنيات التي صنعت مسيرته الفنية.

حفل أحمد شيبة

ويشهد الحفل برنامجًا ترفيهيًا متكاملًا، يضم عروض «دي جي» على الشاطئ، وفقرات فنية واستعراضية، وعروضًا للرقص الشرقي، في أجواء صيفية استثنائية تستهدف تقديم تجربة ترفيهية متكاملة لزوار الساحل الشمالي.

ويأتي حفل أحمد شيبة ضمن سلسلة من الحفلات والفعاليات الفنية التي يشهدها الساحل الشمالي خلال صيف 2026، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي تشهده المنطقة خلال الموسم الصيفي، وما تشهده من نشاط فني وترفيهي متواصل.

الساحل الشمالي أحمد شيبة المطرب الشعبي أحمد شيبة

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