قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق قسما لـ «صوت السينما».. وحمادة هلال أول المكرمين

حمادة هلال
حمادة هلال
سعيد فراج

يسر  مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة المقرر لها الفترة من ١٠ وحتي ١٥ سبتمبر المقبل الإعلان  عن إطلاق  قسم خاص بعنوان صوت السينما يحتفي خلاله بنجوم الغناء الذين أثروا الشاشة الكبيرة بأصواتهم وأدوارهم.

تكريم حمادة هلال 

اختار المهرجان نجم الغناء حمادة هلال ليكون اول المكرمين  في هذا القسم ومن المقرر أن يتسلم درع التكريم في حفل الإفتتاح الذي يقام بقصر ثقافة الغردقة .

ويعقد" هلال " ندوة في صباح ثاني أيام المهرجان يتحدث فيها عن أعماله السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني ووصلت الي مايزيد عن ال٨ أفلام منها عيال حبيبة وحلم العمر والحب كده وآمن دولت وحماتي بتحبني وشنطة حمزة وغيرها .

أكد حمادة هلال على اعتزازه بالتكريم من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

موضحا أن هذا التكريم يحمل له معنى خاص كونه يأتي من مهرجان سينمائي وعن اعماله السينمائية سواء كمطرب أو كممثل .

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

وبدوره ثمن السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان علي إختيار حمادة هلال ليكون اول المكرمين في قسم صوت السينما وقال ان مشوار حمادة السينمائي حافل بالنجاحات لانه من المطربين القلائل الموهوبين كممثلين

مضيفا ان نجاحه كممثل ممتد حتى الآن على شاشة التليفزيون الي جانب السينما. 

مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

وأكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن قسم صوت السينما الهدف منه تكريم المطربين أصحاب التجارب السينمائية المتميزة صوتا وتمثيلا

موضحا أن حمادة هلال نجح في الجمع بين نجومية الغناء والتمثيل معا. 

بدوره أوضح المخرج أحمد هجرس المدير الإداري للمهرجان  أن تكريم حمادة هلال هو اعتراف من مهرجانات السينما بأهمية الدور الذي يلعبه المطرب في السينما. 

مشيرا إلي أن الأغنية اليوم أصبحت عنصرا اساسيا في صناعة الفيلم ونجاحه وان دورها لايقل عن التأليف أو التمثيل أو التصوير أو الإخراج. 

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب حمادة هلال تكريم حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد