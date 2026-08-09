مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق قسما لـ «صوت السينما».. وحمادة هلال أول المكرمين

يسر مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة المقرر لها الفترة من ١٠ وحتي ١٥ سبتمبر المقبل الإعلان عن إطلاق قسم خاص بعنوان صوت السينما يحتفي خلاله بنجوم الغناء الذين أثروا الشاشة الكبيرة بأصواتهم وأدوارهم.

تكريم حمادة هلال

اختار المهرجان نجم الغناء حمادة هلال ليكون اول المكرمين في هذا القسم ومن المقرر أن يتسلم درع التكريم في حفل الإفتتاح الذي يقام بقصر ثقافة الغردقة .

ويعقد" هلال " ندوة في صباح ثاني أيام المهرجان يتحدث فيها عن أعماله السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني ووصلت الي مايزيد عن ال٨ أفلام منها عيال حبيبة وحلم العمر والحب كده وآمن دولت وحماتي بتحبني وشنطة حمزة وغيرها .

أكد حمادة هلال على اعتزازه بالتكريم من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

موضحا أن هذا التكريم يحمل له معنى خاص كونه يأتي من مهرجان سينمائي وعن اعماله السينمائية سواء كمطرب أو كممثل .

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وبدوره ثمن السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان علي إختيار حمادة هلال ليكون اول المكرمين في قسم صوت السينما وقال ان مشوار حمادة السينمائي حافل بالنجاحات لانه من المطربين القلائل الموهوبين كممثلين

مضيفا ان نجاحه كممثل ممتد حتى الآن على شاشة التليفزيون الي جانب السينما.

مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وأكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن قسم صوت السينما الهدف منه تكريم المطربين أصحاب التجارب السينمائية المتميزة صوتا وتمثيلا

موضحا أن حمادة هلال نجح في الجمع بين نجومية الغناء والتمثيل معا.

بدوره أوضح المخرج أحمد هجرس المدير الإداري للمهرجان أن تكريم حمادة هلال هو اعتراف من مهرجانات السينما بأهمية الدور الذي يلعبه المطرب في السينما.

مشيرا إلي أن الأغنية اليوم أصبحت عنصرا اساسيا في صناعة الفيلم ونجاحه وان دورها لايقل عن التأليف أو التمثيل أو التصوير أو الإخراج.